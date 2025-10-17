加油等等！下週油價有望降0.3元 柴油降0.7元

下週油價有望降0.3元、柴油可降0.7元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油等等!受到國際油價下跌，中油啟動雙平穩措施，預估下週汽油最多有望調降0.3元、柴油調降0.7元。

國際油價因以哈衝突情勢緩解、國際能源署（IEA）10月份報告指出明年石油供應將超出需求近每日400萬桶而下跌。中油累算至10月16日之7D3B週均價為62.76美元，較上週（66.09美元）下跌3.33美元；本週新臺幣兌美元匯率為30.695元，較上週（30.533元）貶值0.162元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.2元，柴油調降0.6元。

中油啟動雙平穩機制後，預估下週汽油調降0.2到0.3元、柴油調降0.6到0.7元；若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7到26.8元、95無鉛汽油每公升28.2到28.3元、98無鉛汽油每公升30.2到30.3元、超級柴油每公升25元25.1元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法