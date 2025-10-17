自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

加油等等！下週油價有望降0.3元 柴油降0.7元

2025/10/17 14:57

下週油價有望降0.3元、柴油可降0.7元。（記者林菁樺攝）下週油價有望降0.3元、柴油可降0.7元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油等等!受到國際油價下跌，中油啟動雙平穩措施，預估下週汽油最多有望調降0.3元、柴油調降0.7元。

國際油價因以哈衝突情勢緩解、國際能源署（IEA）10月份報告指出明年石油供應將超出需求近每日400萬桶而下跌。中油累算至10月16日之7D3B週均價為62.76美元，較上週（66.09美元）下跌3.33美元；本週新臺幣兌美元匯率為30.695元，較上週（30.533元）貶值0.162元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.2元，柴油調降0.6元。

中油啟動雙平穩機制後，預估下週汽油調降0.2到0.3元、柴油調降0.6到0.7元；若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7到26.8元、95無鉛汽油每公升28.2到28.3元、98無鉛汽油每公升30.2到30.3元、超級柴油每公升25元25.1元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財