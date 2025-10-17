貝森特喊聯友抗中稀土戰 《華爾街日報》開酸：為何還對盟友徵關稅？

美國財政部長貝森特喊話攜手盟友對抗中國稀土戰。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財政部長貝森特日前表示，他計畫與盟友協調，共同應對中國將稀土礦武器化的行為。《華爾街日報》16日在社論中指貝森特的想法沒錯，但也不留情面地嘲諷川普政府，「為什麼要用關稅打擊盟友？」如果川普總統不無故對盟友徵收單邊關稅，或許更容易團結世界各國。

該社論指出，貝森特本週稍早指責北京威脅對含有即使是極少量中國稀土的產品實施全球出口管制，這是「把火箭筒對準整個自由世界的供應鏈和工業基礎」。貝森特說得一點也沒錯，中國對這些礦產擁有絕對的控制權，這是一個嚴重的問題。

請繼續往下閱讀...

各種電子產品、汽車零件、人工智慧（AI）晶片和晶片製造設備、醫療設備、無人機、戰斧飛彈等都需要稀土。中國約佔全球稀土開採量的70％，佔全球稀土精煉量的90％以上。北京目前計畫要求外國企業獲得其出口這些產品，以及大多數高科技產品的許可。

北京的主要目標是脅迫美國放鬆對AI晶片、晶片製造設備和其他技術的出口管制，並試圖脅迫其他國家停止配合美國的出口管制。

貝森特表示：「我們將對此採取強有力的集體應對措施，因為中國的官僚機構無力管理世界其他地區的供應鏈或製造流程。」他還補充道：「我們將與我們的歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度和亞洲民主國家進行對話。」

統一戰線將賦予美國更大的經濟實力，以對抗中國的脅迫。日本財務大臣加藤勝信本週呼籲七大工業國集團（G7）「團結起來應對」中國的經濟侵略，就像它們應對俄羅斯在烏克蘭的戰爭一樣。令人不安的現實是，美國單槍匹馬可能無法在軍事和技術軍備競賽中擊敗中國。

美國需要盟友的支持，這些盟友還有其他可以對抗中國的牌。川普政府已經尋求南韓造船商的專業知識和援助。美國還可以發展貿易夥伴關係，以開發替代稀土來源，這些來源可能包括印度、馬來西亞和澳洲。

美國國防部今年夏天宣布一項協議，幫助MP Materials公司建立國內稀土供應鏈。但美國在短期內，甚至在中期內都很難擴大稀土產量，尤其是礙於美國對開採稀土設下許多障礙。如果美國要大量生產稀土，或許需要類似頁岩水力壓裂的技術突破，而美國能源部正在資助研發新型、更有效率的生產流程。

然而，建立聯盟對於對抗中國的經濟侵略和遏制北京的帝國野心同樣重要。美國的盟友同樣也是中國重商主義的受害者，他們不喜歡中國威脅鄰國並助長俄國在烏克蘭的殘酷戰爭。問題在於，川普將自己的關稅火箭筒瞄準美國的供應鏈和工業基礎，從而損害美國與盟友的友誼。

貝森特警告：「如果中國想成為世界不可靠的夥伴，那麼世界就必須與中國脫鉤。」或許如此。然而，如果美國能夠扮演一個可靠的貿易夥伴角色，美國政府呼籲建立統一戰線對抗北京的呼聲將會更加強烈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法