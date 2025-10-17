經濟命脈法案遭川普掐住 台灣斷交國哀號、這國快崩盤了

賴索托紡織業遭美國關稅重創，加上美國 《非洲成長與機會法》在9月30日到期迄今尚未延長，導致該國經濟雪上加霜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕非洲國家正陷入美國對等關稅衝擊之中，更慘的是美國 《非洲成長與機會法》在9月30日到期後，輸美產品關稅上調將主要打擊服裝、農產品和食品出口。傳出美國會雖承諾延長一年，川普迄今尚未正式宣布，導致與台斷交的賴索托及南非等國經濟遭衝擊，特別是賴索托，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布最新報告指出，賴索托約3分之1的出口該法案掛鉤，主要集中在紡織業，該行業僱用3萬至4萬名工人面臨失業風險。

賴索托紡織業員工面臨失業風險。（彭博）

UNCTAD發布報告稱，非洲及非洲以外的出口商在美國市場已經面臨日益增多的貿易障礙。自2025年4月起，美國對特定國家和特定產業的關稅已使《非洲成長與機會法》（AGOA）締約國的平均關稅，從不到0.5%上升至10%，包括農產品和食品、金屬、機械和運輸、紡織品和服裝等主要出口產品的關稅，升幅達到兩位數。

報告說，自2000年5月啟動以來，《非洲成長與機會法》 一直透過優惠進入政策支持撒哈拉以南非洲地區對美國的出口。然而，該法案9月30日到期，將威脅到整個非洲大陸的出口多元化和工業化。

例如，在賴索托這樣的國家，約有三分之一的出口與《非洲成長與機會法》掛鉤，主要集中在服飾業，該行業僱用了3萬至4萬名工人，其中大部分是女性，這群人面臨失業風險。

報告提及，《非洲成長與機會法》到期將對非洲出口到美國的輕工業製成品，即服裝和農產品（如魚和乾果）造成嚴重影響。如果沒有《非洲成長與機會法》的優惠待遇，在2025年9月之前享有優惠待遇的32個國家將面臨第二波關稅上調，因為在最惠國稅率的基礎上，將增加針對特定國家的關稅和行業關稅，而不是現行的《非洲增長與機會法》下的優惠。

由於關稅稅率不同以及對敏感原料的例外情況，非洲出口的農產品和製成品，將被徵收比燃料和礦產高出2到3倍的關稅。

報告指出，如果《非洲成長與機會法》不續簽，9個非洲國家將面臨美國平均15%或更高的關稅。賴索托、肯亞、維德角、馬達加斯加和坦尚尼亞等專門從事服裝和農產品的小型出口國，將受到最大影響，平均關稅將翻一倍，達到20%或更高。

至於礦產品出口國受美國對非洲商品關稅變化的影響最小。剛果民主共和國、奈及利亞和安哥拉等主要出口燃料和礦產的國家，由於其主要出口產品已享有低最惠國關稅或額外關稅豁免，因此其關稅增幅較小。

由於賴索托遭到衝擊巨大，路透披露，賴索托最初被川普徵收了50% 的世界最高關稅，對這個出口導向型的小國造成毀滅性打擊，該國幾乎完全依賴於紡織業，並向美國銷售牛仔褲和 T 恤。川普於8月將其降至15%，賴索托貿易代表團於9月15日至19日訪問了美國。

率領代表團的貿易、工業和商業發展部長謝里勒（Mokhethi Shelile）訪美後召開記者會表示，他們會見了眾議院籌款委員會和參議院財政委員會負責《非洲成長與機會法》的美國官員，並稱「他們都同意法案必須延長，並向我們承諾，最遲在11月或12月宣布延長一年。」

謝里勒說，「我們將密切關注……延長期限是否能按照承諾生效，因為如果不能，我們將面臨失去更多工作崗位的風險。」他強調，如果《非洲成長與機會法》不續簽，賴索托可能會成為受打擊最嚴重的國家之一，因為賴索托約 45% 的出口產品銷往美國。

美國 《非洲成長與機會法》到期，南非就業情勢嚴峻。（路透）

除了賴索托因為法案終止遭到重創外，我經濟部也發布南非經濟恐受到美國《非洲成長與機會法》的影響。文中指出，南非總統Cyril Ramaphosa於9月持續呼籲美國延長該法案。據國際貿易中心（International Trade Center）表示，若未獲延期，南非出口美國數量將下降 17%，損失主要集中在金屬、汽車及化學品等產業。

對於這項法案9/30到期後，川普政府迄今尚未放行。外交政策研究所董事會成員兼非洲計畫主席雷（Charles A. Ray）直指，《非洲成長與機會法》的終結，立即導致非洲各地的貿易中斷。南非、馬達加斯加、肯亞和賴索托等國的關鍵出口產品面臨美國更高的關稅。例如，馬達加斯加的紡織品和香草出口關稅高達47%。

他說，依賴《非洲成長與機會法》的產業中，約有130萬個工作面臨風險。例如，肯亞超過6.6萬人（其中許多是女性）從事紡織和服裝出口到美國市場。從肯亞的服裝廠和園藝生產商到南非的汽車廠，隨著該法案的終止，30萬個直接就業機會和100萬個間接就業機會面臨危險。

他示警，中國已取消了33個非洲國家的出口關稅，進一步鞏固了其作為重要貿易夥伴的地位。如果美國不與可能成為該體系有影響力成員的54個國家，發展以合作夥伴為中心的貿易關係，最終只能接受北京的剩菜。

