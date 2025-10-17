台中國際會展中心啟用 盧秀燕：一路被唱衰也要拚出來

台中國際會展中心將於10月21日展開幕試營運，台中市長盧秀燕（中）、貿協董事長黃志芳（右）等人出席開展典禮。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中國際會展中心將於10月21日展開幕試營運，將連開4檔展覽，首檔為「2025台灣國際工具博覽會 x 五金工業展」，市長盧秀燕在今天啟動開展典禮表示，美國對等關稅，重創台灣產業經濟，會展中心開展是一劑強針心針，也為全世界經濟失序，注入經濟活水；承接會展營運的中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳強調，服務產業走上國際舞台是最重要的使命。

台中國際會展中心將於10月21日展開幕試營運。（市府提供）

台中國際會展中心為中台灣首座達國際規格的專業會展場館，由市府獨資89億興建，兼具國際會議及展覽功能，盧秀燕會中三謝議會、立委和貿協，她表示在宣佈興建時有人不看好、遲疑，幾度追加預算，從58億追加到89億，不斷奮戰，有少數議員質疑、唱衰，但感謝絕大多人的支持、給預算。

台灣工具機暨零組件工業同業公會常務監事林松益指出，台中會展中心總攤位1700攤，但台灣工具機暨零組件工業同業公會的會員家數就有800家，攤位明顯不夠，預估要3500攤才夠用，二期應該盡速興建。

江啟臣指出，會展中心的成立，落實研發、生產及銷售在地一條龍策略，相信一期很快就不夠用，期待二期盡速興建台中國際會展中心明年已經有51個檔期，經發局也補充，會展中心二期則由市府提供土地，目前爭取經費60億，將由經濟部出資興建，最快明年可動工，未來一、二期完工，將可成為全台最大型會展中心。

台中國際會展中心全館可容納1萬2600人，提供2360個室內外展攤，首展將由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」於21日至23日打頭陣，後續11月26日到29日「台中工具機暨智慧製造展」、明年1月16日到19日「百業百工博覽會」以及3月25日至28日「台灣國際工具機展」接力登場。

