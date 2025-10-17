玉山銀前9月刷卡近5千億 創歷史新高

根據統計，玉山銀前九月刷卡近5千億元、創單月及年度新高（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行信用卡刷卡金額，創下9月單月及年度累積新高。根據統計，玉山信用卡在9月的單月簽帳金額為513億元，較去年同期成長11.1%，創下今年以來除繳稅之外的新高成長率；尤其，今年前9月的簽帳金額為4986億元、直逼5千億元大關，較去年同期成長7.4%。

統計顯示，今年前9月信用卡刷卡金額，前三大分別是中國信託的6537億元、國泰世華的6254億元以及玉山銀行的4986億元。

其中，玉山信用卡業務持續穩定增長，流通卡數875萬張，較去年同期成長18.1%，有效卡數為544萬張，較去年同期成長11.2%，本月新發卡數為6.4萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。年度簽帳金額為4986億元，較去年同期成長7.4%，創下9月單月及年度累積新高。

對此，玉山銀行表示，9月主要的簽帳來源包括iPhone新機上市在3C通路與網購通路帶動成長，且App支付與旅遊通路也皆維持雙位數成長，尤其玉山Unicard主打Apple 直營店最高享4.5%回饋，單月簽帳成長高達近7倍。

玉山Unicard自10月起，調整百大特店權益更貼近顧客需求，優惠延長至2026年6月30日最高享4.5%，玉山e point回饋，並調高歸戶回饋上限，簡單選及任意選之歸戶月上限調整為1,000點（原500點），UP選之歸戶月上限調整為5,000點（原2,000點），持續回饋卡友。

此外，玉山熊本熊卡也為本行挹注許多發卡動能，除於日本一般消費享2.5%現金回饋、指定日本商店消費最高享8.5%現金回饋外，綁定玉山Wallet電子支付於日本PayPay消費，免收1.5%國外交易服務費，最高可享5%優惠，玉山卡滿足卡友日常消費場景，皆進一步推動玉山信用卡整體發卡量增長。

