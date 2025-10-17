中國網紅項立剛稱諾貝爾獎無助科技發展 網友痛批：井底之蛙

中國網紅項立剛稱「諾貝爾獎對於科學技術本身毫無幫助」，不少網友痛批他是反智的「井底蛙」。（翻攝自項立剛微博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕2025年諾貝爾獎各獎項獲獎者名單才揭曉完，言論一向具高度具爭議的中國網紅項立剛11日卻發表「為諾貝爾獎癲狂是一種變態」文章，稱「諾貝爾獎對於科學技術本身毫無幫助」，這番言論在中國網路引發軒然大波，不少網友痛批他盲目自大、拒絕反省，根本是反智的「井底蛙」。

綜合中國媒體報導，號稱是通信行業資深評論家的項立剛，在發表「諾貝爾獎幫助不了科技發展」的爭議文章之際，日本科學家坂口志文和北川進分別摘得2025年諾貝爾生醫獎和化學獎的桂冠，這已是日本第26位自然科學領域的諾貝爾獎得主。一邊是對諾貝爾獎的不屑一顧，一邊是日本科學界的碩果纍纍，這種鮮明對比，引發了中國網友的深刻反思。

項立剛曾多次拋出引發巨大爭議的觀點。2024年11月，他聲稱中國需要通過1場戰爭來證明自身實力。在今年九三大閱兵後，他又高調聲稱「中國將成為未來的第一軍事強國」，令人啼笑皆非的是，就在發表「未來第一」論調的次日，項立剛又改口宣稱中國軍力「已經領先美國」。

項立剛2021年6月也曾狂言，華為推出了鴻蒙系統（HarmonyOS 2），台灣的富士康與半導體產業將受到「致命性打擊」，5年內將崩潰，華為鴻蒙7年內有望成為「世界第一」。

如今，項立剛將矛頭指向了諾貝爾獎，稱其「幫助不了科技發展」，這種全盤否定世界最高科學榮譽的言論，立刻引發了中國網友們的強烈批評。

最多網友留言嘲諷項立剛，「吃不到葡萄說葡萄酸」；也有網友一針見血地指出，「與其提升自己，不如貶低他人，這就是現在很多網路大V的邏輯。自己拿不到諾貝爾獎，就貶低諾貝爾獎的價值，彷彿這樣就能掩蓋我們在原始創新上的不足」。

另有網友說，「井底之蛙，缸裡香，別出來污染環境。諾貝爾獎都是原創，科學發現和發明，你沒得獎說明你沒有原創作品，或是你的原創作品上不了檯面。一個站在別人肩膀上摘桃子吃的人居然嘲笑自己腳下的肩膀沒啥用，這不是精神病神經病腦殘白痴嗎？」

還有網友從更廣闊的視角進行分析，「當項立剛們貶低諾貝爾獎時，日本已經擁有了26位諾貝爾自然科學獎得主。這種差距不是靠貶低別人就能彌補的。我們應該做的是虛心學習別人的長處，而不是沉浸在自我編織的優越感中」。

更有網友直言，「項立剛的言論代表了1種危險的思想傾向—盲目自大、拒絕反省。如果這種思想成為主流，中國的科技創新將面臨嚴重危機」。

