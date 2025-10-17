電子支付已是世界趨勢 中市商圈及公有市場使用低挨批

經發局長張峯源表示，商圈使用電子支付近六成。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕電子支付已是趨勢，民進黨議員何文海今天在市議會提出質疑，電子支付相當方便，世界各國為吸引觀光客都在推動電子支付，但根據審計部台中審計處報告，台中23個商圈推動電子支付及線上購物仍不普及，「如何說台中市是智慧城市？」，市府不要只花大錢辦購物節抽獎，對商圈進行輔導且補助商圈建置電子商務環境，才能觀光客及消費者購物。

經發局長張峯源表示，台中市商圈使用電子支付已達56％，接近六成，僅次於台北、新北及桃園，六都第四名，會加強輔導。

市議員何文海批台中市商圈及公有市場使用電子支付比例過低。（記者蘇金鳳攝）

議員何文海表示，據他調閱資料顯示，目前台中市23個商圈中，全面可以使用行動支付的商圈數目是「0」，不過，被認為是外來觀光客多的逢甲商圈會員數有28家，使用行動支付是27家，但像一中商圈會員數81家，但使用行動支付的卻只有42家，一中商圈是觀光客相當多的商圈，為兩者有差距，經發局應了解。

此外，他更指出台中市目前有34個公有市場，全部高達4042個攤位，其中已有1169個攤位有提供電子支付，他建議市府應該加碼編列預算，讓公有市場也能提供方便的支付方式，讓民眾到菜市場買菜只要帶購物袋及手機。

何文海表示，台中市近年來一直推動公有市場硬體環境的改造，應該趁此機會，跟商圈一起列入檢討，提供業者補助加入電子支付的行列，讓購物更方便，除了一般傳統消費者，也可以吸引更多年輕族群及觀光客源進入採購。

