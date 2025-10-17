台中國際會展中心啟用 明年迎接51檔展覽

台中國際會展中心落成啟用，市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳及立法院副院長江啟臣等人一同啟用開展儀式。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市長盧秀燕今（17日）在台中國際會展中心啟用記者會上，不斷提高聲量，強調「51」這個數字，原來是51個檔期的展覽。

市長盧秀燕今（17）日於「臺中國際會展中心」開展啟動記者會中指出，目前新落成的國際會展中心已有高達51個展覽檔期預約在2026年，顯示各界對中台灣新會展地標的高度期待。

盧市長表示，會展中心歷經疫情與缺工挑戰，終於完工一期啟用。該中心斥資89億元興建，外貿協會再投入4.5億元完善設施，打造符合國際規格的展覽與會議場域。

首場「台灣國際五金工具博覽會」將於10月21日至23日登場，接續有「台中工具機暨智慧製造展」及「百工百業博覽會」等四大產業展會接力登場。盧市長強調，會展中心啟用不只是建築落成，更象徵中台灣產業鏈結全球的新起點，將帶動經貿、觀光與城市發展，讓世界看見台中。

