美元回落！日圓逼近150大關 新台幣微升1.1分暫收30.654元

美元回落！日圓逼近150大，新台幣微升1.1分暫收30.654元。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國經濟傳出疲軟訊號，加上聯準會（Fed）理事主張降息，美債殖利率與美元同步回落，日圓兌美元匯率延續近期反彈走勢，逼近150大關，新台幣也趁勢走升，早盤以30.64元開出，升值2.5分，並在30.6元價位附近震盪整理，中午暫時收在30.654元、升值1.1分，台北外匯經紀公司成交量達4.68億美元。

美中貿易緊張關係未解，在聯準會主席鮑爾轉鴿後，Fed理事華勒 （Christopher Waller） 表示，鑑於就業市場數據表現不一，支持本月稍後的政策會議再次降息；新任理事米蘭 （Stephen Miran） 則重申更積極降息路徑。

請繼續往下閱讀...

Fed最新公布的褐皮書亦顯示美國經濟出現疲軟跡象，市場對於Fed進一步降息預期升溫，美債殖利率跌破4%，美元也持續回落，日圓兌美元匯率延續這幾日的反彈走勢，並且逼近150大關。

在美元走低下，新台幣匯價早盤以30.64元、升值2.5分開出，最高升抵30.62元，惟台股漲高回檔，匯價一度翻貶觸及30.678元，在市場觀望下，上午盤大抵在30.6元價位附近徘徊，午後觀察外資動向與亞幣走勢。

