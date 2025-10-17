荷蘭政府接管後傳安世半導體停止出貨 汽車業憂晶片荒再起

知情人士透露，安世半導體在上週已通知客戶將停止出貨，汽車業擔心將再度出現晶片荒。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片製造商安世半導體（Nexperia）近日傳出已被荷蘭政府接管，知情人士透露，安世在上週已通知客戶將停止出貨，汽車產業擔憂供應鏈中斷，可能會給產業帶來新的破壞。

《華爾街日報》報導，安世的晶片廣泛應用於從照明到電子產品的各種領域，知情人士表示，安世稱持續暫停出貨的情況為「不可抗力」，並引用了一項通常可以在特殊情況下免除公司合約義務的條款。

晶片數據、情報提供者TechInsights副總裁里奇斯（Ian Riches）表示，雖然安世半導體在整個汽車晶片市場規模相對小，但在基礎晶片類別中卻是產業領導者，他們「無所不在」，如果現在正在製造一款複雜的產品，只要缺少其中一個基本零件，整個生產就可能停工。里奇斯補充，安世在該類別中約有40％的市佔。

安世生產大量用於汽車系統的半導體和電晶體，包括電子控制器（ECU），這些零件最終用於BMW、賓士（Mercedes-Benz）、豐田（Toyota）等汽車大廠。汽車公司和零件製造商現在正競相了解自己的曝險，並尋找替代的晶片來源，他們表示，如果安世無法如期出貨，那麼未來幾週的汽車生產可能會受到影響。

知情人士透露，通用汽車（General Motors）近日向供應商發出調查，詢問他們是否從安世購買晶片以及購買數量。福斯（Volkswagen）、BMW、賓士和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）表示，他們正與供應鏈進行對話，並評估潛在影響。

這是全球汽車製造商面臨的最新供應鏈中斷，由於中國對稀土磁鐵的壟斷、火災導致鋁供應中斷，以及川普政府的高關稅，汽車生產在今年一度陷入停頓。在中國收緊稀土出口管制、加劇美中緊張局勢後，汽車製造商一直在關注相關供應問題。

知情人士提到，豐田上週從一些供應商獲知，中國工廠無法出貨，公司原先以為出貨延宕與中國稀土限制有關，但後來發現與安世半導體的事件有關。豐田表示，公司正在積極評估情況，並研究替代供應來源。

荷蘭政府在上（9）月底以擔心關鍵技術可能轉移至中國為由，從中國聞泰科技的手中接管安世半導體。10月初，中國政府勒令聞泰科技暫停安世從中國出口，該公司80％的產品是在中國進行加工後再交付給客戶。知情人士表示，安世位於歐洲和中國的工廠仍未恢復出貨。

安世發言人聲明稱，公司「肯定」能維持日常營運。而根據聞泰科技週四（16日）發給投資人的電子郵件顯示，該公司正在積極與供應商、客戶溝通，以維持勞動力、生產系通和經銷管道的基本穩定。知情人士透露，汽車製造商和供應商在本週請求中國當局解除安世從中國出口的限制，並試圖協助緩和與荷蘭的爭端。

汽車產業距離上次晶片危機僅短短幾年，從那次之後，許多供應商調整了生產方式，實現更多元化的供應鏈。知情人士表示，安世一直將歐洲廠生產的大部份晶片運往中國廠進行封測，然後再出貨給客戶，這使其面臨嚴重的生產中斷風險。

知情人士補充，汽車製造商和供應商大多有同類晶片的替代來源，但若是安世斷貨的情況持續下去，可能導致生產中斷。擁有多個供應來源的公司可以讓其他供應商增加產量，但那些完全依賴安世提供部份零件的公司，可能需要數週時間才能獲得汽車製造商批准生產新零件。

