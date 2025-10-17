鎖定資產上億客群 星展銀推頂級私人客服

星展銀行（台灣）宣布推出「星展頂級私人客戶」。（圖由星展銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕看好台灣頂級財富管理市場的巨大潛力，星展銀行（台灣）宣布推出「星展頂級私人客戶」，鎖定資產總額達新台幣1億元以上的高資產客戶，提供從資產配置、財富傳承以及尊榮禮遇的全方位服務。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣的財管市場正迎來關鍵發展階段，在亞洲資產管理中心與財管2.0的政策助力下，根據金管會預估，台灣的資產管理規模至2030年將力拚翻倍至新臺幣60兆元 （約1.96兆美元） 。

財富管理一直是星展台灣營運策略的重點主軸之一，此次瞄準億元資產客戶推出「星展頂級私人客戶」，正是星展在台灣財富管理版圖中的最高端布局。

為提供「星展頂級私人客戶」專屬服務，星展預計在台灣北、中、南主要都會區設立頂級私人財富管理中心，打造兼具隱私與尊榮的服務環境。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基補充，「星展頂級私人客戶」服務將由專業團隊為客戶量身訂製財富管理規劃，深入了解客戶的資產規模、風險偏好及家族需求，專注於協助客戶達成長期的資產增值與傳承目標。

為進一步強化高資產客戶的財富韌性，星展銀行（台灣）預計推出多項進階財富管理商品、專屬禮遇和期間限定專案。

即日起至12月17日止，「星展頂級私人客戶」專享6個月2%臺幣高利定存（每位客戶最高承作額度臺幣 3,000 萬元）；財管客戶亦享 3 個月 1.75% 臺幣高利定存（每位客戶最高承作額度臺幣 5 億元）。

另外，至10月29日止，3個月4.25%美元高利定存也提供「星展頂級私人客戶」獨享每位客戶最高承作額度高達3000萬美元。

