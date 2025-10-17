曝T17、T18土地解套法 林智群：前提是輝達願意買單

t17、t18新光人壽北士科地上權案16日舉行開工動土典禮。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕新光人壽（新壽）16日突然在北士科舉辦T17、T18動土典禮，北市建管處人員到場了解，證實「無實質開工情形」。對此，律師林智群提出解套方式，指出這個解決方法的前提是，輝達願意買單，輝達願意為這兩個土地花多少錢買單呢？

林智群在臉書PO文表示，T17、T18土地可以怎麼解套？新壽向台北市政府要求改合約，取消「開發完成才能移轉地上權」的條款，台北市政府說沒有前例，要改約可以，先函詢內政部，內政部說ok，雙方修改合約，新壽為了改約，需再支付台北市政府50億元（假設）。

林智群指出，台北市政府透過修改合約，可以多拿50億元，內政部也說ok，圖利風險降低許多，至於新壽那筆50億元怎麼來的（是輝達給的？還是路邊撿到的？），誰也管不著，修改合約後，新壽再把地上權移轉給輝達公司進行開發，輝達要給新壽多少錢，誰也管不著。

林智群續指，T17、T18當初是以標案方式標出，如果有其他廠商投標，就會有信賴保護問題，他們會說不公平，如果一開始是取消這個「先開發才能移轉」的條款，他們也許會提高投標金額，不過兩個標案當初都是新壽一家公司投標、得標，不會出現其他廠商質疑的情況，比較沒這個問題。

林智群直言，上面的這個解決方法的前提是，輝達願意買單，輝達願意為這兩個土地花多少錢買單呢？

