焦點股》聯發科：台積電釋出手機庫存健康正面訊息 止跌反彈

2025/10/17 10:38

聯發科股價止跌反彈，挑戰月線反壓。（記者卓怡君攝）聯發科股價止跌反彈，挑戰月線反壓。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）昨日召開法說會，釋出目前智慧型手機庫存健康的正面訊息，台積電主要客戶聯發科（2454）今日股價止跌反彈，早盤上漲近2%，挑戰月線反壓。

截至10:23分左右，聯發科股價上漲1.5%，暫報1350元，成交量逾3250張。

聯發科在最新旗艦手機晶片天璣9500系列拉貨帶動下，9月合併營收543.3億元明顯回溫，月增21.96%、年增21.61%，第三季合併營收1420.96億元，季減5.5%、年增7.8%，優於公司財測目標。

聯發科近期遭外資降評，主要是外資認為中國低階5G手機市場競爭加劇，聯發科價格壓力增加，同時台積電3奈米漲價帶來雙重壓力；另外，聯發科爭取Meta的AI ASIC（客製化晶片）專案機率大幅降低，手上第一個AI ASIC案子明年貢獻也不如該公司預期，在內外資賣超下，聯發科股價表現格外疲弱。

聯發科即將在10月31日召開法說會，屆時將發表最新展望，並可望對AI ASIC專案進度做出說明。

