日本職場殘酷真相 ! 「這年紀」被裁員機率最高、常陷2困境

日媒指出，日本企業中，50多歲被公司解僱的人數，比一般員工還要多。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本企業中，即使宣布「可延長工作至65歲」，也不代表中高齡員工能安心。現實上，越是曾經出人頭地的「勝利組」，部長（台灣職位是經理）與課長階層，越常在退休前後陷入「職位下滑與薪資斷崖」等2困境。

日媒指出，在日本企業中，年近50歲的主管、尤其是部長、課長等職，被公司冷凍或裁員的風險，高於一般普通員工。儘管職務還在，但一旦職銜被撤換，這些曾經的「成功」人士再就業門檻相對高。

請繼續往下閱讀...

報導指出，日本不少公司實施「役職定年制度」，這意思是，到一定年齡時，日本主管必須「卸職」，轉為專業職或普通職位。

這雖然保住名義上的類似職稱，但實質權限和待遇通常大幅下降。而且，這樣的過渡期往往只能維持2-3年，在屆齡退休到來時，就完全脫離管理層。

相比之下，普通員工若離開職位，有機會再回到類似待遇的工作。但部長被撤職後，即便比下屬更早入職、資歷更長，重返管理層的門檻卻往往更高。調查顯示，日本大企業裡部長、課長在50歲以後逐漸被撤換的比例明顯上升。

對於主管而言，若在卸職之前未做好轉型準備，未能累積「可直接上場的專業能力」，光靠昔日的管理資歷，恐無法在新職位中立足。這也是為什麼日本50歲以上的高層表面上仍在企業的組織編制內，對未來職涯仍充滿不確定性與危機感的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法