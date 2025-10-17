焦點股》和碩：AI訂單看到明年上半 買盤搶進大漲

和碩近年積極開闢AI伺服器賽道，集團今年揮軍OCP高峰會，釋出一系列GB300新品。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩（4938）近年積極開闢AI伺服器賽道，集團今年揮軍OCP（開放運算計劃）高峰會，釋出一系列輝達（NVIDIA）GB300伺服器新品，管理層樂觀看待2026上半年的訂單能見度明朗，激勵今日盤中股價帶量大漲，截至上午9時21分暫報76.2元，漲幅5.98%，成交量6644張。

和碩致力於持續開拓人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）基礎架構的創新能量，提供兼具效能、效率與擴展性的平台解決方案。伺服器事業處總經理王美惠表示，AI正在改變每個產業，帶動先進基礎架構的需求快速成長。公司鎖定次世代效能平台，並在實際部署中得到驗證，協助企業無縫擴展至超級運算規模。

和碩旗下最新釋出的AI推論解決方案，核心採用輝達HGX B300平台，搭載Blackwell Ultra GPU，相較於前一代 NVIDIA Hopper，AI 運算效能提升7倍，可支援次世代AI推論與資料中心的工作負載。此外，產品組合也再添兩款搭載輝達RTX PRO 6000 Blackwell晶片的全新伺服器平台，配備4顆NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell與兩顆英特爾Xeon 6處理器，專為空間受限環境提供頂級效能而設計。

