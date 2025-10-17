美車廠遊說成功！傳華府將減免部份汽車關稅

知情人士表示，白宮擬調降美國汽車產業的部份關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，白宮準備調降美國汽車產業的部份關稅，此舉將為那些積極遊說，試圖阻止創紀錄進口關稅影響的汽車製造商帶來巨大的勝利，相關政策最快可能在當地時間週五（17日）發佈。

《彭博》報導，美商務部計劃將允許減免汽車製造商在進口汽車零件所支付關稅費用的措施延長5年的時間，在這之前相關條款原定於2年後到期。知情人士表示，這項政策最快可能在週五公布，預計將在正式實施進口卡車關稅的政府文件中詳細說明。

此前，汽車製造商可以抵免華府對進口零件徵收25％關稅的部份金額，根據這項措施，在美國生產和銷售整車的汽車製造商，可以申請最高相當於美製汽車價值3.75％的抵免額度，這一額度將在1年後降至2.5％，並在下1年取消。

川普今年宣佈對汽車徵收25％的關稅，與此同時華府對加拿大、墨西哥分別徵收的關稅已包含豁免條款，適用於擁有足夠國產零件，以滿足現有北美貿易協定要求的汽車。

包括福特汽車（Ford）、通用汽車（General Motors）在內的汽車製造商經過數個月的遊說，希望獲得總統川普的關稅豁免，白宮最終做出了讓步。由於川普對進口汽車、零件和鋼鐵、鋁等原料徵收關稅，導致美國汽車製造商面臨更高的成本。

福特執行長法利（Jim Farley）表示，考慮到較低的貨幣和勞動力成本，美日貿易協定為豐田（Toyota）等日本競爭對手帶來成本優勢，他們每輛車可能比美國製造的競爭車款成本便宜數千美元。在貿易協定的框架下，日本汽車進口關稅從27.5％降至15％。

