5旬大叔砸光退休金赴泰國開日料店、娶嫩妻 結局超慘現況曝光

〔財經頻道／綜合報導〕不少日本人心中盼望能到其他國家一邊生活一邊輕鬆工作，隨著近年遠距工作的普及，這不再是遙不可及的選項。然而，就算收入與生活條件看似穩定，也有不少人因沉迷當地氛圍，最終在人生道路上迷失方向。日本一名50多歲的男子在外派泰國後，娶了在酒吧裡認識的泰國女子，選擇離職，把退休金與積蓄幾乎全拿去在當地開店與結婚，不過卻沒有認真經營，最終落魄返鄉擔任派遣員工度日。

日本媒體《日刊SPA》報導，現居泰國芭達雅、在春武里府一家日商企業擔任員工的40多歲男子小倉敬一（化名）分享了公司前輩金井先生（化名）的經歷。

敬一說：「金井先生原本在日本總公司上班，負責在海外設立新工廠時前往現地指揮。從泰國工廠籌建期間起，他出差的次數變多，我們見面的機會也增加。常常一起吃午餐，下班後還會開車約40分鐘，到芭達雅的夜生活區逛逛。」

許多日系企業為避免麻煩，會明令禁止員工出入海外的夜店。敬一指出：「我們公司以前甚至還有設在芭達雅的員工宿舍，但因為有人私自帶女孩子回去，引發太多問題，後來就取消了。不過，金井先生完全不在乎這些規定。」

而外派結束回日本後，金井先生仍頻繁前往芭達雅旅遊，後來更辭職到當地生活。敬一說：「他（金井先生）以前就說過『有天想住在這裡』，但我沒想到他會真的辭職。當時他才50歲出頭，離退休還早得很，卻突然說要辭掉工作搬到泰國，還說要結婚。對象竟是他在芭達雅的酒吧裡認識的泰國女子。」

接著，更讓人驚訝的發展出現了。敬一說：「他居然說要『跟老婆一起開日本料理店』，還信心滿滿地說『因為親戚做過餐飲，所以我有把握』。但他自己完全沒有經營經驗，也不會說泰語。而且店的地點不在芭達雅，而是在他妻子老家附近的鄉下地方。那裡雖然也有日本人住，但多半是節儉的退休族，吃便宜的當地餐或自己煮。要經營一家日本料理店，除非價格非常划算，否則很難生存。我當時就覺得：這樣真的沒問題嗎？」

金井先生後來以50歲以上可申請的「退休簽證」取得居留資格，並開設了日本料理店。由於無法申請工作許可證，店面名義上是妻子擔任老闆與店長，而金井先生則自稱「出資人」。而依據店面規模與地點推測，開業資金約為80萬至100萬泰銖（約80.2萬至100.2萬元新台幣）。

由於金井先生完全是經營門外漢，不到一年店就倒閉了，敬一雖然勸金井先生乾脆在泰國當地再找工作，但金井先生完全不聽，反倒還向敬一借100萬泰銖，敬一當場拒絕。後來敬一從共同朋友那裡得知，金井先生把退休金與積蓄幾乎全拿去開店與結婚。剩下的一點錢，也拿去買車、在芭達雅花天酒地，為了在妻子家族面前撐場面。

敬一和金井先生之後就失去聯絡了，後續在一場老同事聚會中，才得知金井先生早就離婚了。因為語言不通，溝通困難，夫妻之間常吵架。現在的金井先生，據說回到故鄉當派遣員工過日子。

敬一說：「聽說他（金井先生）生活困頓，還會跟熟人借錢，或把在泰國便宜買來的東西高價轉賣。有人說差點被他推銷。明明只要再工作幾年，就能拿到退休金與補助金，加上存款，老後在泰國過生活完全沒問題。真是太可惜了。」

報導指出，海外移居與創業固然是夢想，但若以輕率的心態挑戰，最終只會慘敗。人生並沒有想像中那麼容易。

