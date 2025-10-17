焦點股》台積電：法說行情失靈 股價大跌

台積電法說行情失靈，股價大跌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨法說會亮出驚艷的獲利成績與營運展望，但因法說前股價高漲，加上16日美國地區銀行出現爆雷，美股道瓊工業指數跌逾3百點，台積電ADR下挫1.6%，衝擊台積電今法說行情失靈，股價大跌，以1455元開出，早盤最低1450元，較昨下跌35元、跌幅2.35%，市值縮減為37.6兆元。

台積電第三季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，雙雙超越高標，創11季新高，稅後純益達4523億元，季增13.6%年，增39.1%，創史上單季獲利新高，並優於市場預期，每股盈餘17.44元也創單季新高。

台積電不僅繳出單季獲利佳績，由於客戶對AI未來展望樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號，台積電上修今年全年營收以美元計達約近35%，較上季年增近30%提高。第四季預估美元營收介於322億美元至334億美元 ，中間值季減約1%，新台幣兌美元匯率為30.6元為假設基準，毛利率將介於59%至61%、營業利益率49%至51%，雙率有機會超越第三季。

但因地區銀行遭遇商業貸款欺詐損失，加上美中貿易緊張局勢、美國政府停擺的壓力，美股周四（16日）收低，道瓊收跌301點，標普500指數下跌0.63%，那斯達克指數下跌0.47%，僅費城半導體指數上漲0.49%，台積電ADR跌1.6%、收299.84美元，波及台積電今股價由紅翻黑，法說會行情失靈。

