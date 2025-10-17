台股開盤》台積電利多出盡跳水 指數跌逾200點

台積電利多出盡跳水，指數跌逾200點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電法說利多出盡，週四台積電ADR下挫1.60%，而週五台積電股價開盤也跟著跳水大跌30元，受此影響，台股開盤指數跌247.96點，以27399.91點開出，所幸在聯電、南亞科、仁寶等電子股逆揚，加上航運、水泥、鋼鐵等傳產，及金融股走揚下，指數未大幅走低，早盤指數在27400點上下震盪。

週四美國股市收盤多走低，回吐早盤漲幅，其中投資人對不良貸款擔憂，銀行股領跌，同時也面臨持續的貿易緊張局勢和美國政府關門的影響。道瓊工業指數翻黑跌301點、0.65%，標普500指數下跌0.63%，那斯達克指數下跌0.47%，費城半導體指數上漲0.49%，台積電ADR下挫1.60%，收在299.84美元。

請繼續往下閱讀...

道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收在45952.24點。

標準普爾500指數下跌41.99點或0.63%，收在6629.07點。

那斯達克指數下跌107.54點或0.47%，收在22562.54點。

費城半導體指數上漲32.96點或0.49%，收在6800.02點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法