自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股開盤》台積電利多出盡跳水 指數跌逾200點

2025/10/17 09:08

台積電利多出盡跳水，指數跌逾200點。（資料照）台積電利多出盡跳水，指數跌逾200點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電法說利多出盡，週四台積電ADR下挫1.60%，而週五台積電股價開盤也跟著跳水大跌30元，受此影響，台股開盤指數跌247.96點，以27399.91點開出，所幸在聯電、南亞科、仁寶等電子股逆揚，加上航運、水泥、鋼鐵等傳產，及金融股走揚下，指數未大幅走低，早盤指數在27400點上下震盪。

週四美國股市收盤多走低，回吐早盤漲幅，其中投資人對不良貸款擔憂，銀行股領跌，同時也面臨持續的貿易緊張局勢和美國政府關門的影響。道瓊工業指數翻黑跌301點、0.65%，標普500指數下跌0.63%，那斯達克指數下跌0.47%，費城半導體指數上漲0.49%，台積電ADR下挫1.60%，收在299.84美元。

道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收在45952.24點。

標準普爾500指數下跌41.99點或0.63%，收在6629.07點。

那斯達克指數下跌107.54點或0.47%，收在22562.54點。

費城半導體指數上漲32.96點或0.49%，收在6800.02點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財