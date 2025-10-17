Costco最強印鈔機！靠「這類產品」1年進帳千億背後有巧思

美國大型連鎖超市好市多（Costco）打造出價值數十億美元的服飾帝國。示意圖（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國大型連鎖超市好市多（Costco）以商品種類繁多、物超所值聞名，不只販售家電、生鮮、熟食等，近來「服裝」也成為熱門話題之一，甚至悄悄打造出價值數十億美元的服飾帝國。

《CNBC》報導，Costco已成為全球最大服裝零售商之一。2025年第4季財報顯示，Costco男裝銷售額實現了「兩位數」成長，雖然在Costco整體銷售額中佔比相對小，卻超過一些全球服裝零售商。

根據GlobalData計算，自2019年至2024年，Costco服裝部門年銷售額從70億美元（約新台幣2146億元）成長至97億美元（約新台幣2974億元），成長近40%。

相較之下，其競爭對手BJ's、山姆會員店（Sam's Club）服裝業務分別成長約28%和21%。

雖然服裝業務在Costco整體銷售額中所佔比例相對較小，但其銷售額卻超過了Abercrombie & Fitch（A&F）、Old Navy等一些全球大型服裝零售商。

報導指出，Costco透過提供ColumbiaGap、Gap及自有品牌Kirkland Signature等，推動了其在服裝領域的成功，不過報導也指出，與目標百貨（Target）等商店相比，Costco的選擇仍有限。

專家認為，Costco的吸引力在於，「你永遠不知道在那裡購物會發現什麼」。Costco主要與製造商直接進貨，有些零售商庫存過剩，就把多的庫存賣給Costco，因此並非每間Costco都有一樣的品項，這讓消費者會有「尋寶」的購物體驗。

Costco也會與知名品牌代工廠合作，並與主要品牌達成授權合作，推出價格更親民的「平替版」。不過這種策略也容易引起爭議，今年6月服飾品牌Lululemon就對Costco提出告訴，認為Costco抄襲服裝設計，指出生產流程模糊導致消費者以為Lululemon在為Costco生產產品，而Costco並未闢謠。

GlobalData總經理Neil Saunders認為，這起事件吸引大量關注，更讓人們注意到Costco擁有豐富且便宜的服裝，反而成為Costco的廣告。

