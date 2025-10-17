1000萬買得到？鹿港老街商圈黃金地曝光 蛋黃區藏陷阱

地籍清理主要解決台灣光復初期遺留的權利內容不符或與現行法令規定不符的地籍問題，經公告後倘逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕想買鹿港老街商圈錢潮不斷的土地嗎？彰化縣政府將在今年12月30日代標售今年第3批地籍清理未能釐清權屬的土地，目前進入公告期，共23標、24筆土地，其中最吸睛的是當中4標位在鹿港老街、緊鄰新祖宮，位置超黃金，不過土地都被占用，想搶標的人可得三思。

地政處指出，本次代標的鹿港老街土地（標號13至16，文開段43、101、314、325地號），位置都在熱鬧區段，土地分屬住宅區與第二種保存區。不過4標土地都有被占用，買到之後怎麼處理占用問題，全都得標人自己想辦法，提醒民眾投標前務必詳閱投標須知。

最特殊的是位於鹿港文開段314、325地號的土地，合併標售、總面積26.8坪，底標價每坪約37.3萬元，總底價僅1000萬8942元，比買一間2房或3房新大樓還便宜。蛋黃區，單一地主，也沒有耕地三七五租約問題，但土地上卻有設有門牌建物和小吃攤架等無門牌建物占用，情況相對複雜。

地政處提醒，這一次地清代標售的土地，地上物的排除，都必須由得標人自己處理。而且，法律規定，有占用情形的土地，佔用人還可以主張優先購買權，投標人務必將這些投資風險納入考量。而鹿港文開段部分土地有合併標售情況，若要投合併標售單，投標單上必須分別註明每筆土地的投標金額，且每筆金額都不能低於底價，否則就會被列為不合格標！

地政處呼籲，投標民眾務必到地政處網站下載投標須知並詳細閱讀，避免因為文件填寫不符格式而錯失良機。

地籍清理主要解決台灣光復初期遺留下來權利內容不符或與現行法令規定不符的地籍問題，經公告後倘逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，其他地都開放民眾競標。

