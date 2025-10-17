國際油價又跌了！寫下5個月最糟紀錄 原因曝光

國際油價週四（16日）下跌逾1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，他與俄羅斯總統普廷已同意近期在匈牙利會面，討論如何結束烏克蘭戰爭，這項消息為全球能源供應前景增添不確定性，國際油價週四（16日）下跌逾1%。

美國紐約西德州中級原油期貨收低81美分，跌幅1.39%，報每桶57.46美元。

布蘭特原油期貨收盤下跌85美分，跌幅1.37%，報每桶61.06美元。

這是兩大指標原油期貨合約自5月5日以來的最低收盤價。

川普表示，他週四與普廷同意將在匈牙利布達佩斯會晤，討論結束烏克蘭戰爭的可能性，該會面時間尚未公布。川普原定週五（17日）與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

Matador Economics 首席經濟學家斯奈德（Tim Snyder）表示，俄羅斯、美國與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢正重新升溫，這促使部分市場投資人開始撤出部位。

美國能源資訊署（EIA）指出，上週美國原油庫存增加350萬桶，至4.238億桶，高於路透調查分析師預期的28.8萬桶增幅這也對油價構成壓力。這項遠超預期的庫存增加，主要是因煉油廠進入秋季維修期，導致煉油使用率下降。數據同時顯示，美國原油日產量升至1,363.6萬桶，創歷史新高。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）指出：「這是一份略偏空的報告，原油庫存大增的利空，被中間蒸餾油庫存大幅減少所抵銷，但推算出的石油需求仍明顯低於上週。」

與此同時，市場也在關注印度可能暫停進口俄羅斯原油的動向，此舉若成真，可能改變全球供應流向，並推升其他地區原油需求。

川普表示，印度總理莫迪週三承諾，印度將停止自俄羅斯進口原油。俄羅斯目前是印度最大石油供應國，占其原油進口量約3分之1。不過，印度政府週四表示，該國的兩大主要目標是確保能源價格穩定與供應安全，並未提及川普的相關發言。俄羅斯方面則表示，有信心與印度的能源夥伴關係將會持續下去。

IG 市場分析師賽卡摩（Tony Sycamore）表示：「這對原油價格而言是利多發展，因為這意味著俄羅斯將失去一個主要買家。」

