營建業另類題材 將捷集團地熱事業成民間第一大

將捷集團積極發展地熱事業，長線目標營收貢獻與地產事業呈現1:1。圖為將捷集團創辦人林長勳（圖右二）、左二為董事長林嵩烈、右一為副董林梅婷、左一為執行長林莉婷。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕將捷集團昨（16）召開興櫃前法說會，將捷董事長林嵩烈表示，建設公司要IPO很不容易，但公司有三條穩定的現金流，分別是商用不動產、飯店及再生能源（地熱），且營建事業體已布局到2032、2033年，業績來源無虞。

在地產事業部分，林嵩烈表示，目前已完工可售的房屋總銷約13、14億元，可在第四季入帳，至於興建中的建案總銷約163億元，其中約有67億元在明年完工，而庫存土地估計可推案的總銷則約203億元。

法人關切房市景氣不佳對將捷影響，林嵩烈認為，將捷建案有不少都更、聯開案，不是高風險的產品，且預期明年政府不會再這樣打壓房市，因此對公司營運雖保守但也不悲觀。

在再生能源事業部分，林嵩烈指出，公司旗下結元能源有台灣第一張地熱電業執照，已於2021年商轉，裝置容量4.2MW；而位於大屯山的四磺子坪先導電廠，也是台灣第一座火山型地熱電廠，於2023年9月商轉，裝置容量1.2MW，接下來還有硫磺子坪電廠，裝置容量4.2MW，會在明年上半年商轉。

林嵩烈表示，隨著政府積極發展再生能源，2030年國內地熱裝置容量目標為1.2GW，其中民間提供200MW，而這當中的一半，會由將捷集團貢獻，使得將捷成為國內民間最大的地熱發電事業體，他希望將捷長期建設跟發電事業業績比重能達成1:1，在與環境共生下，也能兼顧企業永續發展。

將捷資本額30.8億元，去年營收31.1億元，淨利3.66億元，今年上半年營收約10億元，淨利0.52億元，每股稅後盈餘0.17元。

