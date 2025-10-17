好「金」人！黃金連4天飆出歷史新天價 專家1句話曝未來

黃金週四（16日）連續第4個交易日創新高。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週四（16日）連續第4個交易日創新高，飆破每盎司4300美元，投資人因美中貿易摩擦和美國政府關門而瘋狂避險，降息押注更加速了黃金的上漲動能，專家也表示，黃金接下來的走勢、是否突破每盎司5000美元，將取決於未來的降息情況，以及美中關係的演變。

黃金現貨價上漲2.6%，報每盎司4316.99美元，盤中曾升至4318.75美元，創歷史高點；12月交割黃金期貨上漲2.5%，報每盎司4304.60美元，盤中曾漲至4335美元，創歷史高點。

金價今年以來累計上漲逾60%，MarketPulse分析師Zain Vawda說：「黃金走勢將取決於接下來到2026年的降息情況，以及美中關係的演變。如果美中未能達成協議，且關係持續惡化，可能成為黃金突破每盎司5000美元的催化劑。」

美中貿易爭端依然是本週焦點，美國週三批評中國擴大稀土出口管制，指控中國威脅全球供應鏈。

同時，美國總統川普週四表示，他已和俄羅斯總統普廷達成再次舉行高峰會的協議，將討論終結烏克蘭戰爭。川普預定隔日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。

交易員目前押注美國聯準會（Fed）將在10月降息25個基點（1碼），12月再降息1次，機率分別為98%和95%。

Zain Vawda指出，黃金短期回跌可能只是暫時的，因看漲投資人往往會在價格下跌時重新布局。滙豐銀行（HSBC）將2025年黃金均價預估調升至每盎司3355美元，理由是地緣政治緊張局勢、經濟不確定性及美元走軟帶來的避險需求。

與此同時，美國政府持續停擺已導致經濟數據暫停發布，1名財政部官員警告稱，政府關門可能讓美國經濟每周產值損失高達150億美元。

