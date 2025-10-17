將捷21日登錄興櫃 營建業暌違多年不靠借殼上市

將捷集團將在本月21日登錄興櫃，為營建業罕見走正常IPO流程公司。圖為將捷集團創辦人林長勳（圖右二）、左二為董事長林嵩烈、右一為副董林梅婷、左一為執行長林莉婷。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建業向來是借殼上市大戶，上次純營建業走正常IPO流程已是16年前，營造股則有安倉（5548）在去年掛牌，以雙北為主要營運地的將捷集團，計畫在本月21日登錄興櫃，目標明年朝IPO前進。

將捷集團創辦人林長勳已83歲，他說自己小時候家境不好，一直半工半讀，靠著獎學金才完成大學學業，中原建築系畢業他，直到1974年才在永和開業當建築師，1992年成立將捷，至今已33個年頭，他說他做建築業心中只有一句話，就是「建築是一輩子的責任」，希望透過IPO，讓公司能永續經營下去。

請繼續往下閱讀...

將捷已傳承到第二代，林長勳三個小孩都已進入集團內工作，兒子林嵩烈出任董事長、長女林梅婷為副董、最小的女兒林莉婷出任執行長。林長勳本人是建築師，兩個女兒一個學室內設計、另一個念到建築博士，也是建築師，算是一脈相承，至於林嵩烈則是航太相關科系畢業。

承銷商福邦證券董事長黃炳鈞表示，將捷集團目前營收來源仍以建築相關房地產占比86%最高，其次是休閒園區、飯店佔12%，其餘是第三個事業體地熱貢獻。

