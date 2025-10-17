所有食用油都漲 ！一原因讓Costco橄欖油「逆勢降價」

外媒指出，美式賣場好市多（Costco）的橄欖油出現了降價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅影響，食用油價格2025年將大幅上漲。整體而言，植物油、芥花油、大豆油、椰子油與酪梨油的價格都出現上揚。不過，橄欖油目前暫時逆勢走低。如美式賣場好市多（Costco）的橄欖油就出現了降價，若消費者擔心Costco未來會因關稅調漲價格、想提前囤貨，外媒就點出了注意的事項和正確儲存方法。

《Daily Meal》報導，美國對來自歐盟的商品課徵15%關稅的規定，影響了橄欖油的價格，但去年和今年橄欖豐收，讓橄欖油價格下降。

以Costco來說，其自有品牌科克蘭（Kirkland）有機特級初榨橄欖油（Kirkland Organic Extra Virgin Olive Oil） 在今年夏天，就把價格從每瓶 2 公升 24.99 美元（約772元新台幣）降至 18.39 美元（約568元新台幣），而 3 公升裝則從 29.99 美元（約926元新台幣）降至 27.99 美元（約864元新台幣）。

不過，這是否代表價格已經穩定？目前仍難下定論。由於關稅才剛生效，截至 2025 年 9 月，科克蘭橄欖油的價格似乎又再度出現變動。2 公升裝的有機特級初榨橄欖油已漲回 20.99 美元（約648元新台幣），而 3 公升裝反而進一步降到 22.49 美元（約694元新台幣）。

報導分析，Costco 能從不同產區採購，藉此避開部分關稅衝擊。

若消費者擔心 Costco 因關稅調漲價格、想提前囤貨，可以注意以下幾點建議：首先是一旦開封，橄欖油的保存期大約只有 1 到 2 個月，之後品質會開始劣化。而溫度與光線也會加速油質變壞，保存時應放在陰暗、涼爽處，例如遠離爐子的櫥櫃中。

若橄欖油未開封，只要保持低溫並避免陽光直射，一瓶橄欖油可保存長達 20 個月。不過並不需要冷藏，因為在陰涼室溫下與冰箱中保存的熟成速度幾乎相同。

橄欖油開封後，應確認油質是否仍良好，若聞起來有異味、帶點酸或金屬味，就是變質的徵兆。也可以嘗一口試試，若味道怪異，代表已經壞掉了。此外，變質的橄欖油會出現黏稠感。若確定油已經壞了，建議直接丟掉。

