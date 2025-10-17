整合市場！德總理籲建立統一的歐洲證券交易所

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）週四（16日）呼籲建立統一的歐洲證券交易所，表明德國支持整合歐盟資本市場的計劃。

《金融時報》報導，梅爾茨在聯邦議會發表談話時表示，需要一種歐洲版的證券交易所，讓德國生技公司這些成功的企業，就不必再去紐約證券交易所了。企業需要一個足夠廣闊、足夠深厚的資本市場，以便能夠更好、更快速的獲得資金。

在梅爾茨發表上述言論之際，德國政府最近同意加強與法國的合作，以推進歐盟資本市場聯盟（CMU），包括將權力移交給單一的歐洲監管機構，一改柏林過去不願將權力轉移給歐盟機構的態度。

歐盟資本市場整合計劃陷入停滯，很大程度上是因為德國反對將監管權從位於波昂的德國聯邦金融監管局（BaFin）轉移到總部位於巴黎的歐洲證券及市場管理局（European Securities and Markets Authority，ESMA），另外，盧森堡、賽普勒斯等國也反對集中監管。

不過，知情人士透露，德國財政部長科林貝爾（Lars Klingbeil）最近同意在法德資本市場聯盟準備工作中，探索需要集中監管的領域。

義大利前總理、歐洲央行（ECB）前總裁德拉吉（Mario Draghi）在關於歐洲如何在與美中競爭下重新獲得優勢的報告中，將推動資本市場聯盟以及與美國證券交易委員會（SEC）類似的單一監管機構列為優先事項。

針對梅爾茨的提議，泛歐交易所（Euronext）執行長布讓納（Stéphane Boujnah）表示歡迎，並稱泛歐交易所已準備好為歐洲市場新一輪整合做出貢獻。泛歐交易所是歐盟7個國家的證券交易所聯盟，包括荷蘭、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、挪威、法國和義大利。

