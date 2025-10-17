自由電子報
大讚台灣人！德官員揭「這幾點」讓他超級佩服

2025/10/17 11:46

德國薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）受訪表達對「台灣」的讚嘆。示意圖。（美聯社資料照）德國薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）受訪表達對「台灣」的讚嘆。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電啟動海外擴產，歐洲廠落腳在德國德勒斯登，預計最快2027年底開始量產。德國薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）在視察施工現場後，受訪表達對「台灣」的讚嘆，讚揚台灣人奉獻精神、嚴謹作風以及不斷改進的決心等，讓他印象深刻。

克里契麥週四視察台積電德國廠施工現場，他談到，在最近訪問台灣時，曾參觀過1座台積電工廠，他表示，台灣人民給他留下很深刻的印象，並讚揚台灣人的奉獻精神、嚴謹作風以及不斷改進的決心。

德國薩克森邦總理克里契麥（左1）先前出席台積電德勒斯登晶圓廠動土儀式。（路透資料照）德國薩克森邦總理克里契麥（左1）先前出席台積電德勒斯登晶圓廠動土儀式。（路透資料照）

他認為如果德國能借鏡「台灣精神」那會更好。克里契麥說：「這次亞洲之行讓我大該眼界，因為那裡有著截然不同的力量，有著截然不同的求勝意志，德國必須醒悟過來。」

克里契麥說：「如果我們現在不採取行動，我們的子孫後代就會記恨我們，我們的孫輩甚至都不知道以前的情況。」

台積電近幾年在國外設廠，橫跨美國、日本、歐洲與台灣多地。在德國，台積電與博世（Bosch）、英飛淩（Infineon）和恩智浦半導體（NXP）合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），總投資金額預估超過100億歐元（約3590億台幣），而台積電預計持有70%股權，博世、英飛凌、恩智浦半導體等業者則各持有10%股權。

