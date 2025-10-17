銀行經理退休淪洗車工！前下屬見狀驚呆。（示意圖，中油提供）

〔財經頻道／綜合報導〕前銀行經理A先生，因未能晉升高階主管，55歲退休後被借調到1家客戶擔任部門經理，不僅年薪大砍只剩780萬日圓，還經常帶員工出去喝酒，妻子B女士憂先生60歲後徹底退休，家中經濟恐破產，在妻子勸說下，A先生放棄退休計畫，並到加油站公司重新就職，某日前下屬撞見他滿頭大汗為客人洗車，見下屬驚呆狀，他則平靜的說，這份工作還不錯，可鍛煉身體有益健康，最重要是食物很美味，絲毫沒有留下前銀行經理應有的驕傲。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生被借調到１家客戶公司擔任部門經理，仍以自己曾擔任過度銀行經理而感到自豪，雖然年薪從1300萬日圓降到了780萬日圓，但在新公司花錢大手大腳，包括帶員工出去喝酒。

而負責家庭財務的妻子，擔心先生退休後是否能維持與工作時相同的生活水平，由於退休金要到65歲才能拿到，因此，她擔心在先生60歲退休後，家庭經濟恐撐不到領退休金就破產。

然而，A先生卻沒有絲毫的危機感，並沒有打算改變60歲徹底退休，過著悠閒的生活。

直到某天，A先生閱讀了內閣府進行的1項名為「2020年老年人經濟生活意識」的調查結果。

發現60歲及以上的男性和女性中約有40%（37.3%）在工作，其中60歲出頭的男性中有85.8%在工作，60歲後期的男性中有60.1%在工作。

在發現60 歲完全退休的想法已經過時了，A先生對60歲以後的工作重新思考。

此後，夫妻倆重新審視了家庭開支，力爭減少浪費，最終決定將心愛的豪華轎車賣掉。

A先生因為「這是最後1次了」而開始用手洗自己心愛的車。這讓他回想起自己買第1輛二手車時的情景，每次休息日都會不假思索地洗車。

有趣的是就是這個，A先生60歲退休後，立即在1家經營加油站的公司重新就職。起初，他對這份陌生的工作感到困惑，但他的年齡和外表讓他變得值得信賴，並逐漸贏得了員工和顧客的愛。

然而某天，１位前下屬開著公司的車到加油站加油，看到前分行經理滿頭大汗地洗車，驚訝地叫道：“分行經理？！”

A先生卻平靜的說，這份工作還不錯。它讓我動起來，所以是很好的鍛煉，對我的健康也有好處，最重要的是，食物很美味。

笑容滿面地送別前下屬的A先生，已經搖身一變，成為了1名加油站員工，絲毫沒有留下前分店長應有的驕傲。

