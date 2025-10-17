自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

黃金漲勢已到頭？澳盛預測「這時」就會觸頂

2025/10/17 09:20

黃金屢創新高，不過ANZ預期，金價將在2026年6月左右觸頂。（路透）黃金屢創新高，不過ANZ預期，金價將在2026年6月左右觸頂。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕澳盛銀行（ANZ）週四（16日）預測，受地緣政治、經濟與金融不確定性升高，以及市場預期美聯準會（Fed）將放鬆貨幣政策的推動下，黃金價格將在2025年底前升至每盎司4400美元。不過ANZ也預期，金價將在2026年6月左右觸頂，達每盎司4600美元，之後隨著聯準會結束寬鬆周期、且美國經濟成長與貿易關稅政策逐漸明朗，2026下半年可能出現緩步回落。

然而ANZ也指出了黃金潛在的下行風險，包括聯準會立場更加強硬以及美國經濟增長超出預期。

ANZ表示：「截至目前，今年金價報酬率已超過60%，升至每盎司4200美元，漲勢依然強勁，未顯疲態。我們認為短期內並無足以扭轉漲勢的觸發因素，雖然出現技術性回檔仍屬健康現象。」

金價週四再度創下歷史新高，觸及每盎司4241.77美元。由於美國總統川普再度揚言對中國加徵關稅，投資人加碼布局避險資產，而美國降息預期也進一步提升黃金吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財