黃金漲勢已到頭？澳盛預測「這時」就會觸頂

〔財經頻道／綜合報導〕澳盛銀行（ANZ）週四（16日）預測，受地緣政治、經濟與金融不確定性升高，以及市場預期美聯準會（Fed）將放鬆貨幣政策的推動下，黃金價格將在2025年底前升至每盎司4400美元。不過ANZ也預期，金價將在2026年6月左右觸頂，達每盎司4600美元，之後隨著聯準會結束寬鬆周期、且美國經濟成長與貿易關稅政策逐漸明朗，2026下半年可能出現緩步回落。

然而ANZ也指出了黃金潛在的下行風險，包括聯準會立場更加強硬以及美國經濟增長超出預期。

ANZ表示：「截至目前，今年金價報酬率已超過60%，升至每盎司4200美元，漲勢依然強勁，未顯疲態。我們認為短期內並無足以扭轉漲勢的觸發因素，雖然出現技術性回檔仍屬健康現象。」

金價週四再度創下歷史新高，觸及每盎司4241.77美元。由於美國總統川普再度揚言對中國加徵關稅，投資人加碼布局避險資產，而美國降息預期也進一步提升黃金吸引力。

