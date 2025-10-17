美銀行壞帳潮即將來襲 ? 聯準會「最後防線」被啟動 1日就用2千億

私人貸款問題，是美國地區銀行所面臨的最新一輪挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕正當美國各大銀行公布第3季業績，包括摩根大通、高盛、富國及花旗的財報數字都遠超於市場預期，隔天卻傳出有2家區域銀行爆雷。據報導，市場擔憂未來是否將有更大的信貸未爆彈，恐慌壓倒了美股早盤由AI前景帶來的樂觀情緒，市場資金迅速湧入避險資產，美債價格也順勢攀升，恐慌指數VIX在時隔5個月後重回25上方。

媒體指出，有聯準會最後防線之稱「常備回購便利工具」（SRF），在週三突然就用了67.5億美元（約新台幣2070億元），為疫情以來「非季末」情況下最大的一次。這代表著，市場資金缺口迅速暴露，市場的流動性開始出現緊繃現象。

值得注意的是，還有一個很重要的警訊，是銀行準備金跌破3兆美元（約新台幣92兆元）。分析師指出，這是聯準會自己都非常在意的重要分水嶺，因為一旦低於這個水位，就代表銀行體系的「備用水庫」在乾涸。

此外，流動性緊張的另一個根源，來自聯準會的另一個關鍵工具「逆回購機制」（RRP）。該機制原本用於吸收疫情期間釋放的大量超額資金，其餘額在2022年底一度達到2.5兆美元（約新台幣76.7兆元）高峰。但自那之後持續回落，截至本週已跌至僅35億美元（約新台幣1074億元），為2021年4月以來最低。

據報導，美國2家地區銀行Zions與Western Alliance揭露貸款詐欺和壞帳問題，引發投資人對信貸品質的廣泛擔憂，昨日股價均下跌超過10%，拖累地區銀行指數收跌6.2%，金融股全面走弱。

與此同時市場資金迅速湧入避險資產；其中，美債價格盤中拉升，10年期美債殖利率再度跌破4.0%、降至半年來低點，2年期美債殖利率創3年新低。金、銀則齊創歷史新高，其中，黃金連續4日創新高，首次盤中漲破4300美元，期金也一度漲超3%。

至於芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）也出現飆升，一度觸及25.43，為5月23日以來的盤中最高水準。分析師指出，自8月以來至上週五，VIX幾乎維持在20以下，VIX一旦超過20，就開始釋放出市場波動加劇的訊號。

專家分析認為，儘管美國大型銀行仍能消化這類的信貸損失，但對區域性銀行來說，衝擊仍是嚴重得多。對此，Pave Finance的柯里（Peter Corey）表示，私人信貸市場本身極度不透明，往往會引發一波又一波的擔憂。

富國銀行分析師梅奧（Mike Mayo）指出，從整體來看，銀行業的信貸品質仍屬良好，但近期的貸款違約事件也暴露出，當信貸市場出現波動時，整個系統的「容錯空間非常小」。

不過，Interactive Brokers分析師索思尼克（Steve Sosnick）卻認為，目前來看問題似乎僅限於這2家相對較大的地區銀行。儘管它們在規模和業務範圍上與2年半前倒閉、引發小型金融危機的矽谷銀行相仿，但至少目前為止，並無跡象表明這是一種系統性問題。

