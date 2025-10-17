退休後最大危機不是通膨！6旬男慘陷「子女風險」 血淚經歷曝光了

愛孩子的心，對所有父母來說都一樣。但若為了孩子犧牲自己的生活規劃，最終恐造成財務問題。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕拿到退休金，終於覺得肩上的重擔卸下了。才剛鬆口氣，卻沒想到孩子們竟接連引發「意料之外」的狀況，這正是退休後可能遭遇的「子女風險」。覺得「孩子都長大了、該安心了」的人，或許正面臨被現實打臉的危機。日本一名60歲男子鈴木誠一 （化名）今年春天退休，拿到了約2200萬日圓（約456萬元新台幣）的退休金，他感覺多年來的重擔終於卸下，但這份閒暇，只維持了1個月便瞬間瓦解，因為2個兒子希望他能幫忙出買房頭期款和還學貸，這令他內心滿是無奈與疲憊。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，鈴木一家共有四口人：妻子惠子（58歲，化名）、已經獨立的長子健太（32歲，化名）和次子拓也（28歲，化名），2個兒子已經出社會了，作為父母，鈴木夫婦也有種「終於完成任務」的安心感。

誠一表示，在退休之後真的鬆了口氣，加上退休金、存下來的老本，還有5年後開始領的年金，應該能過安穩的老後生活。但這份安心在1個月後瞬間瓦解，起因是長子健太的一通電話。

誠一表示：「健太說：『其實我打算買房，頭期款那邊有點困難，能不能幫點忙？』我真的嚇了一跳。當然，兒子買房是件可喜的事，但他接下來說的話讓我簡直不敢相信。」

健太小心翼翼地開口，說希望父母能幫忙出「1000萬日圓」（約207萬元新台幣）。那幾乎是誠一退休金的一半。在誠一看來，兒子並沒有覺得不好意思，反而隱隱透出一種「父母應該會幫忙吧」的理所當然。

誠一說：「我知道現在房價比我們那一代高得多，買房確實不容易。畢竟是自己的兒子，心裡也不忍拒絕。但我已經退休了啊。當下我只能說『讓我考慮一下』，這是我唯一能給的回答。」

結果次子拓也後來也打來電話，誠一有種不好的預感，果然又是錢的事。誠一表示：「拓也說：『我現在還在還學貸，生活壓力太大，這樣沒法結婚，能不能幫我把剩下的還完？』他說還剩150萬日圓（約31萬元新台幣）。」誠一認為，比起哥哥的1000萬日圓，這當然算小數目，但他又擔心兒子覺得理所當然，最後也只能說「讓我想想」。

2個兒子的要求各有理由，身為父母很難冷酷拒絕，誠一說：「我心想，到底要當父母到什麼時候？內心滿是無奈與疲憊。」

像誠一這樣的煩惱，並非特例，而是許多退休世代普遍面臨的「子女風險」。愛孩子的心，對所有父母來說都一樣。但若為了孩子犧牲自己的生活規劃，最終可能讓父母與子女雙方都陷入不幸。

報導建議，要明確算出自己老後需要的資金，並在夫妻間先確定「能支援孩子的上限金額」。同時，也要有勇氣提前讓孩子知道這條界線。這或許看似冷酷，卻是為了讓父母保持經濟獨立、安心度過晚年，最終也能減輕子女未來的負擔。

誠一最後和妻子商量後，決定給長子500萬日圓（約103萬元新台幣）、次子150萬日圓。也跟次子說，如果未來買房，會再補到與哥哥相同的金額。誠一說「或許這樣做仍算『太寬容』，但這算是我們的折衷。」

