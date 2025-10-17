買黃金比台積電更賺？他對比後有驚人結果 意外引爆兩派論戰

黃金價格屢創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日有網友比較今年投資績效，發現黃金漲幅竟已超越台積電。他舉例，年初台積電股價1065元，16日則收在1485元，約1.39倍；大盤由22713點升至27647點，漲幅約1.22倍；台銀黃金存摺價格自2801元升至4131元，報酬率達1.47倍，優於台積電。對此原PO詢問：「這波買黃金已經贏過台積電了吧？」

今年黃金價格屢創新高，地緣政治緊張局勢、降息押注、央行買盤、去美元化和ETF強勁流入等多種因素，都是推動黃金今年以來已經飆升超過60%的關鍵原因。

而與此同時，台積電今年股價同樣表現強近，雖股價頻刷新紀錄，但短期因資本支出與市場需求傳聞波動，從今年初至今漲幅仍不及黃金，根據數據顯示，今年台積電漲幅約36%。

網友在PTT發文表示，顯然這波買黃金更賺吧？自己過去幾年都把積蓄的大半用在買金銀條塊，也成功在前年說服家人一起買黃金，這次的收益還不錯，並詢問大家，「這波買黃金賺的人已經贏過台積電了吧？」

有人網友對此直言「黃金贏麻了」、「買白銀的更誇張」，也有網友分享「今年買黃金真的無敵，去年底我媽買一個大金鐲結果賺爛」。

還有投資人分享自身配置，稱「40%資產都在黃金」，也有人說「黃金正二更猛」，將報酬率放大。

不過也有不少網友提出不同意見，認為比較方式不完整，提醒「台積電有配息」、「拉長10年再比較才公平」、「除權息都不用算進去？」，也有人表示「台積電有人敢ALL IN，但黃金沒有」。

另一些留言則指出美股、核能、量子電腦、記憶體等漲幅更大，也有人指出房地產報酬率更驚人，強調不同資產有各自周期與風險。也有網友指出，以避險角度來說確實黃金漲幅不錯，但黃金缺乏殖利率與本益比評估基準，投資價值難以用股票同樣的角度衡量。

