7旬夫妻擁588萬存款、月領5.25萬元！兒「1通電話」 人生慘被翻轉

〔財經頻道／綜合報導〕7旬夫妻擁有2800萬日圓存款（約新台幣588萬），每月領25萬日圓（約新台幣5.25萬）退休金，原過著舒適生活，然因兒子1通電話，讓夫妻1年內就花掉了500萬日圓（約新台幣105萬），安享晚年的人生，徹底被翻轉。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的田中一男（化名）和74歲妻子陽子（化名）住在千葉縣的一個住宅區，夫妻倆原本生活過得挺舒服，每年出去旅遊兩次，還做園藝，直到兒子的「歸來」，打破了他們平靜的日常生活。

田中表示，45歲的兒子正志（化名）突然打電話來，問我可以回我父母家一會兒嗎？

正志原在1家中型製造廠擔任經理，由於公司裁員，他被迫提前退休，隨著收入減少，加上對未來的擔憂，開始影響他的家庭生活，經過多次商議，他和妻子最後決定離婚。

由於他大部分退休金都用來償還剩餘的房貸，讓妻子和孩子繼續住在房子裡，他幾乎身無分文，然女兒的監護權雖歸給前妻，但他仍有義務每月支付3萬日圓（約新台幣6300元）的撫養費。

陽子說，在得知兒子離婚後，無法拋下他1個人，且兒子又說只是短暫的相處，於是打掃了房間，迎接他回家，然而，不知不覺間，「短暫的相處」變成了１年。

最初的3個月，正志一直在找工作，然而，招募40多歲、有管理經驗的人的公司比他預想的要少，而且提供的年薪還不到他上１份工作的一半，眼見失業救濟金即將到期時，他決定“先考取資格再找工作”，於是報名參加了函授課程，但學習毫無進展，待在家裡的時間也更多了。

由於正志一直用自己的失業救濟金每月支付3萬日圓的扶養費，但救濟金結束後，他完全沒有了收入。

身為父母，無法拋棄正志，所以繼續撫養他，然而，3人的伙食費和水電費對家庭經濟影響比他們想像要大，每月增加了約6萬日圓的負擔，他們25萬日圓的退休金根本不夠，所以他們開始取消定期存款。

此外，意外開支也不斷增加，原本田中已放棄換車，但為了幫助兒子找工作，並接送妻子去看醫生，他想：「這車太舊了，不如趁此機會買輛新車。」 而且，考慮到兒子會用，他選擇了1輛安全性高的新車，最終花了 250 萬日圓（約新台幣52.5萬）。

兒子除了每月給3萬日圓扶養費外，他每月探望女兒時，都會給他心愛的狗狗餵食和美容的錢，還會給女兒帶禮物，這些費用每月總計近2萬日圓（約新台幣4200元）。

除此之外，他們還花錢去旅行安慰正志，以及購買家用電器，1年下來，他們的積蓄已經減少了大約500萬日圓。陽子看著存摺嘆氣說：「沒想到會減少這麼多…」。

專家表示，父母的愛或許無限，但他們的退休金卻有限。鼓勵兒子獨立並非冷酷無情，而是為了保障父母雙方的生計而做出的現實選擇，劃定贍養費的界線是保障家庭未來的第一步。

並建議田中夫妻在目前的2300萬日圓存款中，留出1000萬日元作為“永不耗盡的資金”，用於醫療和護理費用。

田中一家和正志一起開了1次家庭會議，在明確了支援範圍和時間後，正志經當地同學介紹，開始做臨時工。雖然最初只是1年的合同，但這份工作每月能賺30萬日圓，他現在邁出了重建生活的新一步。

