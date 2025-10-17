美中稀土戰延燒！中指責美故意製造恐慌。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕針對美國貿易代表葛里爾指責中國試圖利用稀土控制全球技術供應鏈，中國商務部發言人何咏前反控，美國對北京管制稀土出口的行為製造「恐慌」，但表示願意通過貿易談判解決這一爭端，這一爭端有可能重新引發世界兩大經濟體之間的貿易戰。

CNBC報導，根據官方報紙《環球時報》報道，商務部發言人何詠前在新聞發布會上表示： “美方的解讀嚴重歪曲、誇大了中方的舉措，故意製造不必要的誤解和恐慌。”

上週，在美國總統川普與國家主席習近平預計將於韓國會晤之前，北京方面宣布對稀土出口實施全面管控。川普威脅將從11月1日起或更早開始對中國徵收100%的關稅，以示報復。

美國貿易代表葛里爾週二接受CNBC採訪時指責中國試圖控制全球科技供應鏈。葛里爾表示，北京的行動將決定這些關稅是否生效。

葛里爾告訴CNBC，川普希望與北京合作，並計劃本月晚些時候在韓國與習近平會面。中國外交部發言人週四表示，北京方面願意與美國進行會談。

中國商務部表示，其出口限制旨在保護國家安全，防止稀土被濫用於大規模殺傷性武器等軍事用途。

發言人何剛指出，美國對中國實施的半導體限制和外國內容規則旨在將北京排除在北美供應鏈之外。

何亞非則表示，美方的指責表明，美方正在把自己的行為投射到其他國家身上。

