台積電所在之地上榜！美前10大最佳單身城市揭曉

台積電所在之地上榜！美前10大最適合單身人士城市揭曉，聖路易斯奪冠。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電所在之地德州奧斯汀上榜，根據線上租賃平台Zumper的最新報告，2025年美國前10大最佳單身城市，密蘇里州聖路易斯以罕見人均生活成本、夜生活和娛樂3指標皆達平衡拿下第1，至於台積電在美設計中心之一德州奧斯汀也在名單上。

美國前10大最適合單身人士居住的城市依序為密蘇里州聖路易斯、田納西州諾克斯維、猶他州鹽湖城、喬治亞州亞特蘭大、賓州匹茲堡、佛羅里達州塔拉哈西、明尼蘇達州明尼阿波利斯、北卡羅來納州阿什維爾、弗吉尼亞州里士滿與德州奧斯汀。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，Zumper最新報告指出，美國單身成年人的比例正在上升。他們的研究表明，這群人正在尋找一個能讓他們真正享受生活方式的安居之所。

在今年10月發布的報告中，Zumper利用其調查結果確定了該網站 2025 年美國最適合單身人士居住的城市年度排名。

報導的共同作者陳（ Crystal Chen）向 CNBC Make It 表示，榜單上的前10個城市「代表了負擔能力、就業機會和社交選擇的平衡，我認為這對單身人士很有吸引力，無論他們是否想約會」。

為了對它們進行排名，Zumper 從單身人士比例（20%）、房租金中位數（20%）、人均餐廳數量（10%）、人均夜生活（10%）人均娛樂費用（10%）、生活成本指數（10%）、非家庭收入中位數（10%）與失業率（10%）等8 個指標分析了美國100個人口最多的城市。

陳指出，對單身人士最佳居住城市進行排名的目的是真正平衡負擔能力、機會和社交生活。

名單上的大多數城市都是中等規模的城市，例如田納西州的諾克斯維爾和賓州的匹茲堡，而不是像紐約、舊金山或洛杉磯這樣的沿海樞紐。陳表示，從地區來看，南部和中西部地區確實佔據了榜首，前10名中有7座都位於這些地區。

陳補充說，他們的收入較為適中，生活成本也較為可承受，但他們也擁有豐富的社交機會，這為單身人士創造了更高的生活品質。

至於榜首聖路易斯，在均生活成本、夜生活和娛樂選擇都達到了罕見的平衡。所有這些因素結合起來，確實為單身人士提供了一個極具吸引力的社交機會。

且該城市1間1房公寓的租金中位數為1000美元（約新台幣3.05萬元），約有一半人口為單身。

而第2名的諾克斯維爾是美國單身人士最多的城市，近46%的諾克斯維爾居民是單身。在Zumper的榜單上，諾克斯維爾的餐廳選擇也名列前10名。

陳說，雖然排名第2，但生活成本仍然可承受，只是比聖路易斯稍微貴一點，它的生活成本得分在全國名列前茅。這確實表明，較小的市場可以成為單身人士蓬勃發展的好地方，特別是如果它們價格實惠且仍然具有當地特色和社區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法