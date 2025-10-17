美股收盤》美地區銀行傳危機！道瓊翻黑跌301點 台積電ADR挫1.6％

週四美股翻黑。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕週四美國股市收盤多走低，回吐早盤漲幅，其中投資人對不良貸款擔憂，銀行股領跌，同時也面臨持續的貿易緊張局勢和美國政府關門的影響。道瓊工業指數翻黑跌301點、0.65%，標普500指數下跌0.63%，那斯達克指數下跌0.47%，費城半導體指數上漲0.49%，台積電ADR下挫1.60%，收在299.84美元。

綜合外媒報導，近期中美貿易緊張，加劇華爾街股市的波動。美國總統川普上週威脅要對中國的商品加徵100%關稅，以回應中國對稀土礦物實施的新出口管制，隨後氣氛有所緩和，但在週二，川普威脅對中國實施食用油貿易禁令，緊張局勢再次加劇。

此外，美國政府關門已持續第三週，投資人密切關注。此次關門導致聯邦機構無限期停止發布關鍵經濟數據。

美國區域性銀行Zions因發放不良貸款而被計入巨額費用，股價暴跌13%，Western Alliance傳詐騙事件，下跌近11%。

全球最大先進半導體製造商台積電16日法說會，其對人工智慧支出前景持樂觀態度。儘管如此，部分人工智慧相關股票下跌，其中Palantir跌0.84%，Meta跌0.76%，特斯拉跌1.47%，輝達則上漲1.1%。

道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收在45952.24點。

標準普爾500指數下跌41.99點或0.63%，收在6629.07點。

那斯達克指數下跌107.54點或0.47%，收在22562.54點。

費城半導體指數上漲32.96點或0.49%，收在6800.02點。

