「香港電訊」在美權限恐遭撤銷 李嘉誠之子2度因美中貿易戰受創

2025/10/16 22:19

李澤楷旗下事業體「香港電訊」遭美FCC鎖定。（彭博）李澤楷旗下事業體「香港電訊」遭美FCC鎖定。（彭博）

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國加強管制稀土出口引發美國強烈反彈，加劇美中乃至全球貿易緊張。值此之際，美國聯邦通訊委員會（FCC）瞄準香港首富李嘉誠之子李澤楷，擬撤銷其掌握的香港電信巨擘「香港電訊」（HKT）與美國電信網絡的連接授權。

FCC聲明指，香港電訊隸屬中國聯通美國分部，要求香港電訊及其附屬機構為自身辯護，提出令FCC信服的理由撤回程序。持有香港電訊母公司「電訊盈科」（PCCW）18.4%股份的中國聯通，已於2022年喪失連接美國通訊網絡權限。

「彭博」指出，此舉顯示出過去在美中競爭中，被視為中立角色的香港，也被納入美國國安考量範疇內，對李澤楷來說更是另一次挫敗。雖然李澤楷的事業與李嘉誠的長江和記實業沒有官方往來，但在3月長和集團宣布出售巴拿馬43座港口業務，給美商貝萊德主導的投資團隊而觸怒北京後，李澤楷旗下保險公司「富衛集團有限公司」打入中國市場的擴張計畫停擺。

新加坡瑞德資產管理副投資長傑拉德向彭博分析，儘管電訊盈科的價值，不太可能因FCC禁令大幅滑落，但持續身處在美中兩大經濟體的對峙態勢中，長期策略仍會受到影響，FCC的聲明是這場新發展的貿易戰中，美國的新一輪報復措施。

