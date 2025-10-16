裕隆集團捐3千萬 免費代步車、 優惠購車33萬起助攻「移動超人」

裕隆（集團執行長嚴陳莉蓮關懷災民重建家園交通問題，捐助3000萬元，全力助攻「移動超人」。（裕隆集團提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成大量淤土與泡水車輛報廢，重創當地交通機能與居民行動力，裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮關懷災民重建家園交通問題，即刻啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，捐助3000萬元，全力助攻「移動超人」。

裕隆集團整合旗下裕隆汽車、中華汽車、台元紡織、裕融企業以實質捐助，結合裕隆日產、納智捷、格上租車、行遍天下、匯豐汽車等車輛水平服務資源，以「交通賦能」與「在地協力」兩大主軸，投入國產汽車在地產業資源。

透過實質交通捐助，包含災後泡水車拖吊、車輛捐贈、免費代步車投放、優惠購車補貼、在地車輛維修保養等，為光復鄉重建防災交通運能，全方位支援災民恢復生活移動力，持續陪伴在災後重建家園。

由集團旗下中華汽車支應1000萬元（捐贈車輛／災民優惠購車方案）、裕隆汽車捐助1000萬元（捐贈車輛／災民優惠購車方案）、台元紡織500萬元（捐贈車輛）、裕融企業500萬元（捐助格上移動服務方案：拖吊、代步車等），預計捐出15台集團品牌車款。

同時，中華汽車、裕隆汽車也提撥專款1000萬元，提供光復鄉受災車主選購中華三菱、NISSAN車系以及LUXGEN車系的專屬優惠購車方案，補助災民中華三菱最低購車價33萬元，NISSAN最低購車價48.8萬元，LUXGEN購車最低價54.9萬元，協力災民降低移動上的負擔。

隨著災區進入重建期，災民需要更多自主救援能力，今天裕隆集團啟動第3波計畫，由旗下格上租車調度全台超過60台集團車系，包含小貨車與小客車型，投入為期3個月「社區免費代步車服務」。

裕隆將陸續投放到光復鄉馬太鞍部落、太巴塱部落、光復鄉學校，以及在地社福組織一粒麥子、基督教芥菜種會等場域，提供災民免費使用車輛，能應付生活、就醫、採買等日常移動力。這些車輛也可以成為社區互助、載送物資、二手家具、防災救援的運輸力，讓光復居民度過交通黑暗期，成為有自主行動力的「移動超人」。

