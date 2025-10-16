台達電斬獲中油訂單 攜手翔盟導入先進節能方案

台達電持續鎖定減碳商機，透過攜手供應鏈打造先進節能解決方案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續鎖定減碳商機，透過攜手供應鏈打造先進節能解決方案，成功斬獲國內油品龍頭企業專案訂單，助攻中油整體系統平均節省48%至51.6%能源，其中周邊水泵浦與馬達汰換用電改善2成，冰水主機用電優化3成，每年碳排合計大約降低271公噸、電費支出減少210萬元。

觀察中油過去將全國加油站資訊匯集至總部之後，從2019年展開節能計畫，今年更進一步將減碳範圍比擴大至運行中的馬達、水泵。不過關鍵問題也隨之浮現，除了感應馬達效能不佳，原泵浦總馬力也達到1020匹，但實際使用上僅需230匹，容量配置明顯超出需求，此外，由於缺乏變頻控制能力，設備無法根據當下的負載情況自動調節運轉頻率。

台達電表示，經了解客戶營運痛點之後，集團事業單位攜手翔盟科技，藉由整合負載重構、永磁馬達、變頻控制產品，打造整合式解決方案，公司負責從前期選型諮詢、水泵試配、系統模擬，到後期現場技術支援、試運轉調校，提供完善的一站式技術服務，翔盟則進行系統診斷、節能模擬與規劃施工，雙方共同幫助客戶在投報率與節能效益之間取得最佳平衡。

台達電驅動方案事業部馬達產品經理曾祥龍說，經過實測顯示，此項解決方案整體節電率約在5成上下，優於一般節能改造方案的2成至3成，且相較於從國外進口設備的8個月交期，時間上也減少5個月。在這次的專案當中，客戶原先過剩的泵浦總馬力容量也大減約80%，同時成功確保關鍵基礎設施的持續運轉。

台達電認為，由於全球主要市場碳費開徵，電價也逐年提升，加上高效馬達節能標準的法規持續推陳出新，產業鏈非常重視減碳節電，以優化營運成本、增進國際競爭力，從系統整合的角度來看，企業應量身選擇合適的設備規格，搭配完善的技術支援，才能兼顧營運效能與節能的表現，將效益最大化。

