光林智能先進AI照明 聚焦國土生態綠網

光林智能揮軍中華林學會主辦、文化大學森林暨自然保育學系協辦的「2025森林資源永續發展研討會」。（光林智能提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）旗下光林智能近年持續聚焦智慧照明領域，透過RenAI管理平台的跨界應用，在美國多個州進行示範專案，包括印第安納州的交通照明、紐約州的市政照明，以及加州灣區的智慧城市場域，範圍涵蓋交通幹道到社區，驗證「節能減碳、智慧交通與生態保育」的三重效益，未來將進一步結合台灣「國土生態綠網」的保育軸帶，聚焦城市與森林共生的新模式。

光林智能揮軍中華林學會主辦、文化大學森林暨自然保育學系協辦的「2025森林資源永續發展研討會」，談到RenAI智慧平台以AI演算法作為核心，結合碳與能源智慧、AI 預測維護與跨域整合三大特色。平台能即時追蹤每盞路燈的耗能與碳排放，並自動生成ESG報告，協助政府與企業符合國際揭露標準。

此外，平台同步經由感測數據並整合歷史紀錄，提前預警設備異常，維護成本最高可降低70%，還能進一步串聯交通號誌、電動車充電樁乃至城市安全監測，形成智慧化、低碳化的基礎設施網絡。目前，光林智能也已開發生態照明技術，設計上融合低藍光與精準光學，降低對螢火蟲、海龜與棲地生物的干擾。

光林智能總經理暨永續長金海濤表示，照明光線對生態造成的影響是相關產業必須面對的核心挑戰，以台灣為例，國內山地與鄰海的距離極短，且人口分佈稠密，城市與森林可說是沒有距離，公司因此推動科技生態策略，讓智慧管理平台融合生態照明，目標將文明數據能量轉化為守護山林與海洋的永續力量。

