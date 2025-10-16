芝程科技鎖定智慧感測應用 AI照護機器人攻市

芝程科技目標持續深化機器人具身智能技術，拓展智慧照護的應用邊界。（芝程科技提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕芝程科技長期深耕射頻通訊與AI感測技術研發，持續強化智慧應用領域的研發實力，在數位發展部數位產業署的支持下，攜手工業技術研究院共同釋出智慧照護創新成果，透過旗下AI照護機器人整合非接觸式體徵量測技術與智慧資料分析，為高齡化社會注入嶄新科技能量。

芝程科技此次釋出的AI照護機器人，具備即時偵測體徵細微變化的能力，並結合衛生教育資料庫，協助照護場域進行健康趨勢管理與異常預警及衛教宣導，資訊查找自然簡易的AI互動功能，實現安全、便利且具人性化的智慧照護環境。

芝程總經理林婉如表示，公司自創立以來，堅持以「從射頻到AI」為技術發展主軸，此次與工研院的合作展出，象徵在智慧照護領域的持續布局，也展現企業在產研整合與技術應用上的持續突破。未來將以創新思維與研發能量，推動更多智慧化產品走向實際應用場域，讓科技更貼近人性。

技術長沙舟指出，本次釋出的AI照護方案整合了最新射頻應用、客製化AI互動與AI環境感測等多項自主核心技術，能以非接觸式方式長時間偵測受照護者生理變化，提供更即時方便的健康趨勢參考。未來將持續深化機器人具身智能技術，拓展智慧照護的應用邊界，協助產業邁向長照3.0的新世代。

