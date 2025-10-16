簡體字OUT！經濟部修法 電子遊戲機須全面使用「正體中文」

百貨商場各類遊藝電玩店，十台遊戲機台有九台是簡體字，如同走進「小中國」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕簡體字OUT!經濟部於今（16日）公告修正《電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法》，要求電子遊戲機全面使用「正體中文」，並新增智慧財產權切結書制度，以強化業者自律與智慧財產權保護。

經濟部表示，近年有不少的進口電子遊戲機中文字體採用簡體中文介面，造成消費者混淆。因此經濟部著手修法，明文要求電子遊戲機之機具名稱、框體、操作介面及遊戲畫面，如使用中文，均應採用正體中文。此外，若業者進口簡體中文的電子遊戲機，經濟部將不予受理評鑑分類，即機具會無法陳列或供營業使用。

至於現行市場上已評鑑分類並流通使用的簡體中文電子遊戲機，考量業者營運現況，訂定分階段改善期限。經濟部說明，評鑑分類為益智類及非屬電子遊戲機的簡體中文機具，於2028年9月30日後不得再供營業使用。而評鑑分類為娛樂類及鋼珠類的簡體中文電子遊戲機，於2030年9月30日後也不得再供營業使用。

經濟部說，業者若違規繼續營業，經濟部將撤銷其評鑑分類結果，且經撤銷評鑑分類的機具如仍繼續營運，依電子遊戲場業管理條例之規定，業者可能因陳列未經評鑑分類機具，被處最高新臺幣50萬元罰鍰。

另外，此次修法也同步強化智慧財產權保護，業者申請電子遊戲機評鑑分類時，須檢附「電子遊戲機符合智慧財產權法令切結書」，以避免電子遊戲機使用未經授權的名稱、圖樣或遊戲內容。經濟部表示，藉由切結書制度，將促使業者更加重視智慧財產權，防止侵權行為，並營造公平、合法的市場環境。

經濟部強調，本次修法兼顧語文文化、消費者權益與產業發展，期望透過正體中文的統一使用及智慧財產權保護，推動電子遊戲機產業朝合法、健全及創新方向發展，建立更完善的營運環境。

