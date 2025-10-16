自由電子報
央行出手！新台幣尾盤轉貶0.9分、收30.665元

2025/10/16 18:49

今天新台幣以30.665元作收，小貶0.9分。（資料照）今天新台幣以30.665元作收，小貶0.9分。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股今開高走高，外資也轉為買超逾100億元，加上國際美元走弱，主要亞幣紛紛反彈，新台幣今早以30.64元開出後，盤中延續升勢，最高來到30.57元兌1美元，但中央銀行尾盤進場調節，新台幣由升轉貶，終場以30.665元作收、小貶0.9分，總成交量為14.965億美元。

外匯交易員表示，新台幣早盤以30.64元開出後，受台股大漲、美元走弱及資金匯入影響，新台幣穩步走揚，盤中最高價來到30.57元，但央行尾盤進場調節，沒收全部升幅，新台幣轉升為貶，終場以小貶0.9分。外匯交易員指出，近期台股屢創新高，帶動台幣升值，但後續仍須留意外資獲利了結賣壓。

根據央行資料，今日截至下午4點止，美元指數跌0.18%，主要亞幣升貶互見，韓元續升值0.28%、日圓小升0.01%、新加坡幣持平、人民幣貶值0.02%、新台幣貶值0.03%、。

