中國稀土干擾 經濟部揭國內精煉2030年前滿足1/3需求

經濟部長龔明鑫表示，台灣會強化從廢棄電器精煉稀土量能。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國祭出更嚴格的稀土出口管制，美中貿易衝突升溫，也間接影響到製造電子產品的我國，經濟部長龔明鑫16日表示，我國除了配合美國、日本等措施之外，台灣會強化從廢棄電器精煉稀土量能，目標在2030年前滿足每年需求量1500公斤的3分之1。

中國9日宣布對稀土技術及相關物項實施新的出口管制，龔明鑫今在業務會報前受訪表示，台灣間接使用美國、歐洲及日本的原物料及設備，屬於國際供應鏈一環，確實會有間接影響。目前也觀察國際間美國、日本等已提出合作，會共同面對稀土管制問題，｢若需要台灣配合，我們也會配合」。

龔明鑫也提到，台灣自己也要努力，原先沒有精煉能量，但他透露，在還沒有發生之前（中國管制稀土），原本就已跟環境部規劃要配合循環經濟、循環產業回收分解再精煉。

他表示，經濟部會開始輔導廠商從廢棄電器回收再精煉稀土，原先已規劃在2028年推動計畫，2031年有初步成果，但目前看來有急迫性，會將計畫提前，並在2030年前滿足一年約1500公斤的3分之1的需求量。

龔明鑫也說，國內目前工研院已經有相關技術在做了，且至少在實驗等級的部分，可提煉公斤級，他說，目前要把能量放大，再將技術移轉給廠商跟企業，且有廠商已有表達相關意願。

