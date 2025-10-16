Gogolook獲券商合作專案 導入AI防詐解決方案

Gogolook旗下AI 防詐解決方案目前已獲得凱基證券採用，導入官方網站的反詐騙專區。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook （6902）持續強化業務合作機會，管理層今天表示，旗下AI防詐解決方案目前已獲得凱基證券（6008）採用，導入官方網站的反詐騙專區，提供投資人免費查詢陌生電話與網站的風險與安全性，強化金融業防詐綜效與公平待客效益，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

根據警政署 165 打詐儀表板揭露，9月「投資詐騙」的報案受理案數近1800件，財損金額超過26億元。Gogolook看好旗下具備東南亞、東亞地區最大的電話號碼資料庫，在網域防詐方面也結合全球防詐聯盟GASA以及 ScamAdvise 等各國合作夥伴，計有數千萬量級的詐騙網站資料庫，作為AI模型訓練與防詐研發的重要基礎，藉此模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。

請繼續往下閱讀...

Gogolook指出，受惠於旗下超前的AI防詐技術整合數據資料庫，讓公司在防詐領域中上享譽國際，受到台灣內政部警政署、泰國皇家警察與國家網路安全局、菲律賓網路犯罪調查中心、馬來西亞皇家警察、日本東京都警察廳等單位指名合作。此次獲得凱基證券訂單，主要是詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫說，公司開發的AI防詐情資服務首次部署於台灣企業既有服務當中，與客戶共同創造更值得信任的金融與投資體驗。此外，旗下防詐業務具備多元的商業模式，不僅打造自有產品直接服務用戶，也同時在許多海外市場直接提供AI防詐解決方案，讓企業或政府機構進行應用，扮演企業與政府的防詐加速器。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法