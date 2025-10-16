央行特殊鈔加碼「7年最高」 10/30開賣

中央銀行27期特殊鈔券即將於10月30日上午10時起正式開賣，至11月4日上午10時止結標。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕鈔券迷看過來，中央銀行27期特殊鈔券即將於10月30日上午10時起正式開賣，至11月4日上午10時止結標，由於近幾期特殊鈔券拍賣市場反應熱絡，為回應收藏者熱情，央行加碼本期拍賣組數共150組、6160張，為近7年來最高。

央行發行局局長鄧延達表示，央行從2012年10月第1期台幣特殊號碼拍賣至今，總收入達1億2290萬8799元，扣掉面額、營業稅後的淨收入為8401萬6999元，全數上繳國庫。

請繼續往下閱讀...

其中，第26期145組5786張，全數拍出，拍賣收入為699萬7519元，淨收入為366萬7923元。

央行特殊鈔券皆是委請台灣銀行辦理，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓之特殊號碼流通鈔券，民眾可上台銀網站「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣專區」查閱。

央行首次拍賣特殊號碼鈔券是在2012年9月，當時準備74組「三開典藏版」（三張不裁切的建國百年100元券），其中編號「QU888888AL」的三開典藏版以68萬8888元天價標脫，目前仍保持史上單筆最高價紀錄。

至於單張拍賣倍數最高者，出現在2013年5月的第二次拍賣，一張編號「SU888888AK」百元鈔，拍出1萬5360元高價，是面額的153.6倍。而系列套組最高倍數則為第三期的9張百元鈔套組，以5萬9990元得標，達66.66倍之多。

