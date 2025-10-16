2025台北紡織展閉幕 台廠3天展期創造18億商機

紡拓會主辦的2025年台北紡織展今日閉幕。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會主辦的2025年台北紡織展（TITAS）今日閉幕，根據官方統計，本屆展覽計有10個國家、388家廠商參展，展出規模達904個攤位，3天展期約有3萬1889人次到場參觀採購，未來商機預估約6000萬美元（約新台幣18.39億元）。

紡拓會表示，本屆展會以「永續環保、機能應用、智慧製造」為三大核心主軸，全面呈現台灣紡織產業在淨零轉型與數位升級下的創新成果。在永續面向，參展業者積極投入再生纖維、海洋回收、生質基材的開發，並導入數位產品護照、低碳製程等技術，實踐產品全生命周期的綠色設計與製造。

在機能應用方面，此次展出產品涵蓋運動、休閒、醫療與防護等領域，具備智慧溫控、抗菌涼感、防護結構等多重功能，滿足市場對舒適性與性能的高度需求。智慧製造方面則展現從智能驗布、虛擬打樣、3D布料資料庫到IoT智慧工廠的整合應用，提升整體生產效率與客製化能力，展現我國在全球紡織供應鏈中的關鍵角色。

為強化我紡織業者與國際市場接軌，本屆展會全力洽邀來自17個國家、近70個品牌，包括美國、加拿大、英國、德國、義大利、法國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、波蘭、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、孟加拉等重點市場的國際買主，與台灣廠商進行超過800場採購洽談會。此外，韓國、越南、印度等地的參觀團亦應邀請觀展，進一步促進國際交流，強化台灣紡織品在全球市場的連結。

紡拓會提到，邁入30週年里程碑的2026台北紡織展（TITAS），將於明年10月6日至8日在南港展覽館1館舉行。在業界的鼎力支持下，展會已成為協助我國紡織業進行國際拓展、深化價值合作的關鍵平台。未來將致力於強化全球推廣力度，提升台灣紡織品在全球市場能見度，共同推動產業向永續與高質化邁進。

