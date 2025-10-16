合勤控第三季EPS 1.37元 前三季轉虧為盈

合勤控董事長朱順一。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕合勤控（3704）公告自結獲利，第三季營業收入64.17億元，營業毛利19.15億元，營業利益4.81億元，稅前淨利6.94億元，稅後淨利5.55億元，每股稅後盈餘1.37元，一舉將上半年每股虧損0.24元轉正。

合勤控前三季營業收入196.39億元，營業毛利50.13億元，營業利益7.78億元，稅前淨利6.63億元，稅後淨利4.56億元，每股稅後盈餘1.13元。

合勤控第2季因匯率及少部分客戶訂單調整影響部分營收，而業外則受匯兌損失約4-5億元影響，總計每股虧損0.94元。市場法人指出，合勤控歐洲客戶今年營運持續回溫，南亞客戶營收貢獻也將較2024年有所成長，全年營收可望較去年成長。另外，合勤控參加月前的航太軍工展，大秀無人機、反制系統等，也被市場視為軍工股。

合勤控投入軍工國防產業超過20年，與國內軍方、中科院及海巡等均有合作。市場人士指出，合勤控明年在國防通訊、雷達、電子作戰、無人載具及反制無人機系統等國防軍工相關產品，受惠市場需求可望有倍數成長，不過，國防標案多為接單，分3-10年交貨，另外，近年來政府及高科技企業等越來越重視機敏資料的資安議題，也帶動資安相關產品營收約有40%的成長。

