魏哲家：美國競爭對手先進製程與先進封裝 正與台積電合作

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，董事長暨總裁魏哲家表示，先進封裝占台積電營收比重已接近10%，他並透露，「美國那個競爭對手恰好是我們的客戶」，非常好的一家客戶，包括先進製程與先進封裝都正與台積電合作，用在他們高階產品上；魏哲家雖並指名哪家公司，但法人都心知肚明應該是英特爾。

法人提問，台積電面對客戶投資競爭對手，對「晶圓代工2.0」有何策略以強化競爭力？ 魏哲家回應，現在半導體不是看單一晶片，系統化性能很重要，先進封裝已占台積電營收接近約10%，以公司第三季營收近兆元來講，已很大金額、對客戶也很重要，這是台積電推出「晶圓代工2.0」的原因。

魏哲家說，從在美國的競爭對手來看，「美國那個競爭對手恰好是我們的客戶」，非常好的一家客戶，包括先進製程與先進封裝都正與台積電合作，用在他們高階產品中，除此之外，「我不想做任何評論」。

台積電已宣布在美國建立兩座先進封裝廠區以支持客戶，魏哲家表示，台積電先前也跟封測帶大廠（艾克爾）在當地合作，他們工廠已破土，進度比台積電快。

